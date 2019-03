Tuincentrum heeft stunt: klanten krijgen gratis planten in ruil voor stoeptegel

De afgelopen jaren klinkt de oproep voor groenere tuinen steeds luider. Zelfs de politiek bemoeit zich er soms mee. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een oproep van D66 in Nijmegen. Volgens die partij liggen veel tuinen te vol met stoeptegels. Groene tuinen zorgen voor een betere afwatering, waardoor het riool minder snel overbelast raakt na een regenbui. In de zomer zorgt een tuin met planten ook voor meer verkoeling.

D66 stelde voor om bewoners bij de gemeente Nijmegen stoeptegels te laten inleveren in ruil voor potgrond. In veel andere gemeenten volgde vorig jaar Operatie Steenbreek, met als doel minder tegels in tuinen. De marketingafdeling van Intratuin geeft met de gratis planten-actie opnieuw een slinger aan de groene beweging, uiteraard ook met het doel om klanten naar hun winkel te lokken. ,,Het is grappig dat er dit jaar media-aandacht is, want het is niet de eerste keer dat we dit organiseren", zegt een woordvoerder van Intratuin. ,,Je merkt echt dat er meer initiatieven zijn en dat het thema leeft bij de consument.”