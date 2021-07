Uniek: in Gouda krijgen jongeren voorrang bij nieuw woonproject

De woningnood in Gouda is groot. ,,Meer dan zesduizend jongeren zijn op zoek naar een huurwoning. In Gouda slaagt maar 3,7 procent van de jongeren erin om binnen een jaar een huurwoning te bemachtigen”, zegt wethouder Rogier Tetteroo (Ruimtelijke ordening, PvdA).



Daarom worden op korte termijn 223 appartementen gebouwd in de Goudse Spoorzone, het 1828-concept. De woningen zijn bedoeld voor werkende jongeren van 18 tot 28 jaar en gaan uit van een nieuw concept dat tot nog toe alleen in Haarlem en Overveen wordt toegepast.