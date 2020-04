Van erfgrens tot geluidsoverlast: zo voorkom je bonje met de buren

Ikea is weer open: lange rijen voor de deur, ook in Brabant

28 april De heropening van Ikea zorgt voor enorme drukte bij de woonwinkels. Bij de meeste vestigingen stonden er voor de opening om 10 uur al mensen voor de deur te wachten, zo ook in Son. Dranghekken zijn neergezet om de klantenstroom in goede banen te leiden. In Breda was het juist een stuk rustiger.