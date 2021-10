Van klassiek tot kitsch: met terrazzo kun je alle kanten op

Wie binnenstapt in een karakteristieke woning kan zomaar eens verrast worden door een klassieke terrazzovloer. Traditioneel een vloer die niet tegel voor tegel werd gelegd, maar ter plekke werd gemengd en gestort. Het mengsel bestond uit stukjes marmer en cement. Zo had je de chique uitstraling van natuursteen voor een lagere prijs.

Anno 2021 is terrazzo weer razend populair. Maar wel in een andere vorm dan vroeger, vertelt Anja Groenenboom van terrazzospecialist Terre d’Azur. Het mengsel van marmer en cement, ook wel composiet genoemd, wordt niet meer rechtstreeks op de vloer gegoten, maar in een tegelmal. Daar wordt vervolgens al het lucht uit getrild, waarna het wordt gedroogd in de oven om er tegels van te maken.

Impregneren en polijsten

Volledig scherm © Terre d'Azur Voor die tegels worden gelegd, krijgen ze nog een impregneerlaag die zorgt voor bescherming en glans. Veel onderhoud heeft de vloer daarna niet meer nodig, vertelt Groenenboom, zolang je maar zuurvrije producten gebruikt. Een leuke bijkomstigheid is ook dat de vloer steeds mooier wordt. ,,Je polijst ‘m als het ware met je schoenen, elke keer dat je eroverheen loopt.’’



Nog een verschil met vroeger is dat het kleurenpalet flink is uitgebreid. Waar de vloeren van vroeger vaak bestonden uit lichtgrijs beton, donkergrijze marmerstukjes en een donkere rand rondom, is er tegenwoordig veel meer keus. ,,Het cement kunnen we in allerlei kleuren maken’’, vertelt Groenenboom. ,,Ook de stukjes marmer kunnen heel klein zijn of juist vrij grof.’’

Terrazo + beton ciré = gouden combi Een goede tegenhanger van het speelse terrazzo is beton ciré. Dat heeft een rustige uitstraling die ervoor zorgt dat het bijzondere terrazzomotief goed uit de verf komt.

Speelse touch

Die mogelijkheden maken terrazzo lekker speels, vindt Marlous van den Hoogen, woordvoerder van woonmerken Furnified en Going Objects. Ook privé is ze veel bezig met interieur. Terrazzo vindt ze ‘een supertof materiaal met een toffe gedachte erachter’. Volgens haar sluit het goed aan bij de algemene interieurtrends. ,,Lang was interieur strak en minimalistisch. Je ziet nu juist dat het weer wat losser mag. Terrazzo, met de willekeurig verdeelde gekleurde deeltjes, past daar goed in.’’

Volledig scherm © Going Objects

Ze ziet er ook een andere trend in terug: duurzaamheid. ,,Terrazzo maak je met kleine stukjes marmer, daar kun je prima restmateriaal voor gebruiken.’’ Het klassieke mengsel van cement en marmer leent zich ook goed voor andere invullingen. Van den Hoogen: ,,Je ziet steeds vaker (gerecycled) plastic of stukjes resthout. En in plaats van cement, wordt er ook wel epoxy (kunststof) gebruikt.’’

Ook accessoires van terrazzo

Terrazzo zie je allang niet meer alleen op de vloer. Kleinere tegels doen het ook goed op de muur. En wat dacht je van een wastafel van terrazzo? Zelfs zeeppompjes, agenda’s en onderzetters doen mee aan de terrazotrend, vaak in een kleurrijke variant. Groenenboom kan deze moderne twist wel waarderen. ,,Het laat zien hoe actueel die klassieke vloer eigenlijk wel niet is.” Zelf geeft ze wel de voorkeur aan de traditionele terrazzovloer. ,,Al die kleuren vind ik al gauw een beetje kitsch’’, zegt ze met een lach.

Maar, denkt Van den Hoogen, gewaagd is terrazzo niet per se. Zeker als je kiest voor neutrale tinten. Maar ook wie wil knallen met kleur, hoeft zich volgens haar geen zorgen te maken over de styling. ,,Juist als er veel kleuren in je terrazzo zitten, pik je er gewoon eentje uit om mee te matchen. Dan zit je sowieso goed.’’ Alleen met andere drukke motiefjes moet je oppassen, vertelt ze. ,,Maar voor de rest denk ik niet dat je snel een mismatch te pakken hebt.’’

