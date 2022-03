Vanaf 1 april veel lagere hypotheek voor huizenkopers met private leaseauto

Mensen die een private leaseauto hebben, moeten rekening houden met een flinke dip in hun leenvermogen op 1 april. Vanaf dan telt het leasebedrag tot het einde van de looptijd voor 100 procent mee als een maximale hypotheek wordt berekend. Nu is dat nog 65 procent.

,,Het komt geregeld voor dat we klanten hebben die niet weten dat hun leaseauto invloed heeft op het maximale leenbedrag”, zegt Marga Lankreijer van Independer. ,,Terwijl de invloed groot is. Hypotheekverstrekkers moeten de maandelijkse lasten voor de auto beschouwen als een verplichting. Die lasten worden afgetrokken van het bedrag dat je volgens de gehanteerde normen aan wonen mag uitgeven.”

Wat is een private leaseauto?

- Je bent geen eigenaar, maar ‘huurder voor lange termijn’ (12 tot 60 maanden).

- Met een vast maandelijks bedrag dek je de kosten van verzekering, motorrijtuigenbelasting, reparaties (met uitzondering van schade), afschrijving, onderhoud en banden.

- Brandstof, eigen risico bij schade en boetes zijn voor eigen rekening.

- Fiscale bijtelling, zoals bij zakelijke lease, is er niet.



Volgens experts van Gaspedaal.nl is het grote voordeel voor consumenten zekerheid: je weet precies wat je per maand kwijt bent en wordt dus niet verrast met hoge onderhoudskosten.

De aanpassing die vanaf 1 april gaat gelden, houdt in dat 2 procent van het bedrag dat een klant voor de volledige looptijd kwijt is als maandbedrag wordt beschouwt. Op dit moment is het nog zo dat ervan uit wordt gegaan dat van het leasecontract 65 procent bestaat uit een financieringsdeel en 35 procent uit servicekosten. ,,Maar omdat Bureau Krediet Registratie altijd de hele financiële verplichting van de consument registreert, is dit in overleg met de kredietverstrekkers per 1 april gewijzigd”, zegt Peter Davina, woordvoerder van Stichting BKR. ,,Omdat het om een structurele financiële verplichting gaat, is in overleg met alle betrokken partijen besloten om het volledige bedrag bij BKR te registreren. Als iemand een lening neemt op een auto en daar een vast aflossingsbedrag aan kwijt is, wordt dit ook volledig geregistreerd.”

Zo gaat het in de praktijk:

Jan ziet online een aanbieding om voor 48 maanden een Volkswagen Polo te leasen. Daarvoor betaalt hij 360 euro per maand. De totale waarde van het contract is dus 48 maal 360, is 17.280 euro. Dat bedrag komt achter zijn naam te staan bij het Bureau Krediet Registratie. Nu heeft Jan een hypotheek nodig voor een nieuw huis. Met een inkomen van 50.000 euro bruto per jaar kan hij als alleenstaande een hypotheek krijgen van maximaal 233.500 euro. De bank gaat 2 procent van de totale waarde van het leasecontract bij de maandlasten optellen: 345 euro. Die forse verhoging van wat hij maandelijks aan vaste lasten heeft, zorgt ervoor dat de hypotheek die Jan kan krijgen ineens bijna een ton lager ligt: 136.700 euro.

Het is aan een hypotheekverstrekker om te bepalen of het een leasecontract voor de volle 100 procent laat meewegen in de maximale financiering, stelt Davina. Volgens Marga Lankreijer wordt daar in de praktijk weinig van afgeweken. ,,Hypotheekverstrekkers hebben altijd ruimte om maatwerk te leveren, maar ze moeten wel goed kunnen uitleggen waarom. In de regel heeft de wijziging vanaf 1 april een groot effect.”

Overigens hanteert Nationale Hypotheek Garantie al sinds 1 januari de zwaardere weging. NHG is alleen beschikbaar voor huizen met een koopprijs onder de 355.000 euro.

Hypotheekadviseurs willen nog wel eens meedenken over oplossingen, bijvoorbeeld als het voor een klant erg belangrijk is om een huis te kopen. In sommige gevallen kan het contract beëindigd of afgekocht worden, stelt De Hypotheekshop. Als er niet genoeg spaargeld is, wil een familielid mogelijk het contract (boetevrij) overnemen.

Impact op het maximale leenbedrag:

- Lening zonder private lease: maximale hypotheek van 290.892 euro (gebaseerd op de leennormen van 2022, met een rente van 1,65 procent, 10 jaar vast NHG)

- Lening op basis van 65 procent inschrijving (tot 1 april 2022): maximale hypotheek van 226.186 euro (-64.706 euro)

- Lening op basis van 100 procent inschrijving (vanaf 1 april 2022): 191.563 euro (-34.623 euro ten opzichte van voor april 2022). Het scheelt bijna een ton ten opzichte van de maximale leensom zonder private lease (-99.329 euro).

