Ventileren als een pro: ‘Doe de ramen open en sluit de wc-deksel’

We weten dat we goed moeten ventileren, maar wat houdt dat in?

,,Goed ventileren in verband met infectiepreventie betekent dat je de lucht verdunt. Dus dat je zoveel verse lucht aanvoert, dat virusdeeltjes vanzelf worden afgevoerd. Zet daarom ramen het liefst tegenover elkaar open. Heeft een ruimte maar aan één kant ramen, dan moet je ook de binnendeur openzetten om goede ventilatie te krijgen.’’