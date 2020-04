Verhuizen in coronatijd: ‘Sleuteluitgifte minder feestelijk, maar alles gaat door’

Dat is een hele klus bij verhuizingen, zeker als het meer dan driehonderd jongeren tegelijk betreft. ,,Ik ben aangenaam verrast over hoe soepel het verloopt”, zegt Jesse Beumer. ,,We moeten onze verhuisdag doorgeven, maar kunnen er nu wel gewoon in en uit voor klusjes. Klussen doe ik met maximaal één andere persoon, een vriend of een vriendin. Het is minder gezellig dan met een grote groep, maar helemaal alleen zou nog erger zijn.”



Zijn studio is ongeveer dertig vierkante meter groot. Jesse verhuist vanuit een onderverhuurd schip, op nog geen tweehonderd meter van z’n nieuwe huis. ,,Dat is een geluk. En de studio is mooi: grote badkamer, een balkon waar je twee stoelen op kunt zetten. Ik kijk uit op de binnenplaats, maar kan net over de huizen tegenover me kijken, waardoor ik veel uitzicht heb.”