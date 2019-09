‘Verkoop nieuwbouwwoningen op crisisniveau’

Het aantal verkochte nieuwe koopwoningen zakte vorige maand naar 1.444 stuks, 36 procent minder dan in augustus 2018. Volgens NVB Bouw is dat grotendeels toe te rekenen aan het gebrekkige aanbod. Het is dus niet zo dat de consument niet meer bereid is een nieuw huis te kopen.

‘Tot overmaat van ramp zorgt de stikstofuitspraak van de Raad van State er op dit moment voor dat veel nieuwe projecten worden tegengehouden', schrijft de branchevereniging. Verder wijst de NVB erop dat nieuwbouwwoningen te duur (gemiddeld 387.000 euro in juli) zijn geworden en het aanbod niet meer overeenkomt met de woonwensen.

Woningtekort en stikstofproblemen

In Nederland is een tekort van zo'n 300.000 woningen, met name in de Randstad en de grote steden. Het kabinet stelde eerder de doelstelling om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Op Prinsjesdag worden nieuwe maatregelen aangekondigd om het doel te halen. Er wordt een miljard euro extra uitgegeven aan subsidie voor nieuwbouwprojecten. Ook gaat er opgeteld een miljard euro naar de woningcorporaties om ook hen te stimuleren meer huizen te bouwen.

Maar eerst is nog een ander appeltje te schillen: de stikstofproblemen. Overheden hebben de laatste jaren oneigenlijk toestemming gegeven voor talloze projecten, ook de uitbreiding van snelwegen en vliegveld Lelystad bijvoorbeeld. Bij bouw en gebruik komt te veel stikstof vrij en dat is schadelijk voor natuur en milieu. Eind mei zette de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, een streep door de regeling die deze projecten mogelijk maakte, het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Sindsdien staan ook woningbouwplannen op losse schroeven of worden ze zelfs afgekeurd.

De oplossing is simpel: minder stikstof uitstoten. Zo heeft het kabinet de snelheid van verschillende snelwegen omlaag gebracht zodat de auto's op die wegen minder stikstof uitstoten. Dan ontstaat weer ruimte voor nieuwbouw.

Veestapel kleiner

Volgens Jan Fokkema van NEPROM, een andere branchevereniging van projectontwikkelaars, zit het probleem hem in ieder geval niet in de woningbouw. ,,De concentratie stikstof in natuurgebieden is vooral te hoog dankzij de intensieve veehouderij. Uiteraard komt er een heel klein beetje stikstof vrij van machines tijdens de bouw van woningen, maar nieuwe huizen worden al niet meer verwarmd door aardgas en de uitstoot van extra verkeer is ook verwaarloosbaar in vergelijking met wat agrarische bedrijven uitstoten.”