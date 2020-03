Verkopers onzeker en buitenlandse bouwvakkers vertrekken: twijfel slaat toe op woningmarkt

Bouwbedrijven zitten vooral met heel veel vragen, zegt woordvoerder Richard Massar van Bouwend Nederland. ,,We moeten vaak erkennen dat we geen passend antwoord hebben. Hoe het zit met bouwprojecten waarbij veel mensen met elkaar samenwerken bijvoorbeeld. Bedrijven zullen in overleg moeten met de lokale GGD’s om daar afspraken over te maken.”

Vooralsnog is het te vroeg om te zeggen hoeveel de woningbouw, die het dankzij de stikstofcrisis toch al lastig heeft, hinder gaat ondervinden van de coronamaatregelen. Vakblad Cobouw rept over buitenlandse bouwvakkers die huiswaarts keren. Bouwbedrijf BAM ziet dat ook gebeuren, maar projecten worden er nog niet voor stilgelegd, zegt een woordvoerder. ,,Wij krijgen hier ook vragen over vertrekkend personeel uit het buitenland, maar bouwbedrijven kunnen dit vaak wel oplossen met ander personeel”, weet Richard Massar.

‘Even geen nieuwe erker’

Toch valt het effect van corona op de bouwsector niet te onderschatten, denkt Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. ,,We zien vaak in dit soort crises dat huizenbezitters terughoudend worden met investeringen. Nu even niet die nieuwe erker of zelfs dat nieuwe huis. De bouw staat niet vooraan bij de problemen. Horeca wordt nu harder getroffen, maar bouwers houden rekening met een grotere krimp dan ze al verwachtten.”



Ook Independer.nl ziet dat consumenten die zich op de huizenmarkt begeven stoeien met vragen over de effecten van het coronavirus. ,,We horen van enkele klanten dat de taxatie van hun huis is afgezegd’’, zegt Jochum Veerman van Independer. ,,Zonder die taxatie geen hypotheek en zonder hypotheek geen huis, dus de impact kan persoonlijk enorm zijn. Gelukkig is er contact om met helpende instanties een andere taxateur te vinden. Mocht het niet snel genoeg lukken, dan bemiddelen we bij uitstel van het hypotheekproces.”

Quote Zonder taxatie geen hypotheek en zonder hypotheek geen huis Jochum Veerman, Independer Volgens makelaar Dennis Onstenk van City Agency in Den Haag worden huizenverkopers soms onzeker. ,,We merken dat klanten hun huis niet meer willen verkopen omdat ze geen vreemden in huis willen. Die stellen de verkoop uit.’’ Daar tegenover staat volgens hem dat beleggers hun lege huizen nu sneller te koop aanbieden. ,,Omdat ze denken dat we nu op een piek zitten en dit het juiste moment is om te verkopen.’’

Bezichtigingen niet ‘verboden’

De twee grote makelaarsverenigingen NVM en VBO zijn nog niet streng voor hun leden, oftewel de makelaars die proberen huizen te verkopen of aan te kopen. ,,We hebben onze leden een mail verstuurd waarin we aanraden dat ze zoveel mogelijk de veiligheid in acht nemen, maar raden ze nog niet aan om bezichtigingen af te zeggen’’, zegt Theo Scholte van de NVM. ,,Ze moeten het per keer bekijken. Die instructie kan de komende dagen misschien nog veranderen.” De Open Huizen Dag die op 28 maart zou plaatsvinden is in ieder geval wél afgelast.



,,We laten het aan de makelaars zelf. Omdat het advies is ‘vermijd sociale contacten’ zijn er makelaars die taxaties of bezichtigingen afzeggen. Anderen zitten vooral met vragen”, zegt Hans van der Ploeg van VBO-makelaars. ,,Moet ik nog doorgaan met bezichtigingen, willen ze weten. We raden ze aan verstandig om te gaan met de situatie. Ook klanten worden wat voorzichtiger in deze tijd natuurlijk. Toch blijft het woningtekort groot en de rente laag, dus op de lange termijn valt het misschien mee.”

Quote Makelaars moeten het per keer bekijken. Maar die instructie kan de komende dagen misschien nog veranderen Theo Scholte, NVM Er ontstaan alvast creatieve oplossingen. Zo biedt Maarten Makelaardij in Rotterdam woningzoekenden de mogelijkheid een WhatsApp-rondleiding te volgen.

Hypotheekmarkt

Puur naar het aantal hypotheekaanvragen gekeken, is de invloed van het virus nog beperkt. De laatste twee weken eindigden met ruim 10.000 aanvragen in de top tien van weken met het hoogste aantal hypotheekaanvragen, meldt De Hypotheekshop. Met het ingrijpende besluit om de scholen te sluiten en de plotse inkomensonzekerheid bij sommige consumenten zal dat de komende tijd waarschijnlijk veranderen, waarschuwt de bemiddelaar voor hypotheken voorzichtig.