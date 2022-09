Verplicht een hybride warmtepomp als je cv-ketel stuk is? Dat zien maar weinig mensen zitten

EnergierekeningVanaf 2026 verplicht je cv-ketel vervangen voor een hybride warmtepomp? Leuk, maar veel Nederlanders vinden het te duur of denken dat hun woning hier niet voor geschikt is.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster, onder ruim duizend Nederlandse huiseigenaren. Minister Hugo de Jonge is van plan om vanaf dat jaar te verplichten om minstens een hybride warmtepomp aan te schaffen, mocht je cv-installatie aan vervanging toe zijn. Een hybride warmtepomp is een combi van een elektrische warmtepomp en een cv. Is een het een graad of tien, vijftien, dan kan de warmtepomp draaien op elektriciteit. Daalt het kwik echt tot richting het vriespunt, kun je op gas je huis verwarmen via die hybride pomp.

Maar verplicht zo'n ding aanschaffen, daar zien dus maar weinig Nederlanders brood in, volgens het onderzoek van het Kadaster. 28 procent steunt het plan. En bijna de helft (46 procent) denkt dat ze de aanschaf en de installatie van zo'n pomp - het gaat samen ongeveer om 7.000 euro - niet kunnen ophoesten.

Hybride variant biedt juist soelaas

Bovendien denken veel mensen dat hun huis niet geschikt is voor een warmtepomp. Je huis moet goed geïsoleerd zijn. ,,In sommige oude woningen kun je de vloer niet isoleren, of is geen spouwmuur om te isoleren", zegt Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Een warmtepomp moet in zulke woningen zóveel warmte produceren, dat het financieel niet meer aantrekkelijk is.”

De imago van de warmtepomp heeft onlangs een kleine knauw gekregen. Vanwege het aangekondigde prijsplafond voor energie en gas lijkt het komende winter een stuk voordeliger om je huis via de cv-ketel te verwarmen dan via de warmtepomp. En dat is geen fijn nieuws voor mensen die dachten dat ze goed en duurzaam bezig waren en een warmtepomp hadden aangeschaft.

Wel in voor verduurzamen

Een hybride warmtepomp kan echter juist soelaas bieden, en is óók geschikt voor oudere woningen, zegt Mulder. ,,Een hele slimme oplossing waar je op termijn minder duur uit mee bent.” Hij wijst op subsidies die kunnen helpen de pomp te bekostigen. Voor een hybride variant kun je tot 2.500 euro subsidie krijgen, meldt de site van de Rijksoverheid.

Tot die tijd adviseert Mulder ‘te isoleren waar het kan’, zoals een folie achter de radiatoren. Daar zijn Nederlanders overigens wel voor in, aldus het onderzoek van Kadaster. 94 procent van de respondenten wil zijn woning namelijk waar mogelijk verduurzamen.

