Verwarming aan? Neem de volgende maatregelen voor je kamerplanten

Nu het kouder wordt, draaien we de verwarming weer hoger. Heerlijk, maar het is minder voor je kamerplanten. Neem daarom de volgende voorzorgsmaatregelen om je planten te beschermen tegen de warmte en droge lucht van de verwarming.

Geen enkele plant vindt de verwarming echt prettig, volgens Naomi de Bruijne van Plantenasiel Haarlem. Sommige planten met dikke bladeren, zoals Hoya’s en de Ficus elastica, cactussen en vetplanten hebben minder last van de droogte, maar over het algemeen geldt dat je planten beter niet dichtbij de verwarming, of boven op de verwarming kunt zetten.

Luchtvochtigheid

Het voornaamste probleem met de verwarming is dat het de luchtvochtigheid in huis beïnvloedt. Deze zakt namelijk flink, vertelt De Bruijne aan Eigen Huis & Tuin. ,,Wat je dan zult merken is dat planten met dunne bladeren gaan krullen. Dit doen planten om het vocht in het blad langer vast te kunnen houden. Zodra je bladeren met bruine randjes ziet, ben je eigenlijk al te laat. Dat is niet meer te herstellen. Ook bij mij gebeurt dit elk jaar en ik knip die randjes er altijd gewoon vanaf. Het is niet per se de bedoeling, maar je plant ziet er wel gelijk beter uit.’’

,,Daarnaast zorgt de lagere luchtvochtigheid ervoor dat beestjes zoals spint en trips sneller groeien en zich makkelijker verspreiden naar andere planten. Het is dus belangrijk om je planten geregeld met een groene zeep/spiritus oplossing te sprayen.”

Luchtvochtigheid verhogen

Gelukkig kun je zelf ook preventief de luchtvochtigheid in je huis verhogen. Hier heeft Naomi een aantal handige tips voor:

1. Hang waterbakjes aan je verwarming (of leg ze in de vensterbank boven de verwarming) en vul ze regelmatig bij. Let hierbij wel op dat je niet deze fout maakt.

2. Vul schaaltjes met steentjes of korrels samen met wat water. Zet vervolgens je plant hierop. Dit verhoogt de luchtvochtigheid rond je planten. Let er wel op dat de pot niet in het water leunt, anders krijg je wortelrot.

3. Sproei je planten minimaal één keer per week met water. Het liefst met ontkalkt water.

4. Zet de afzuigkap eens niet aan als je kookt.

5. Douche met de badkamerdeur open.

6. Laat de fluitketel wat langer koken voor je ‘m van het vuur haalt.

7. Hang je was te drogen in een ruimte waar veel planten staan.

Planten verplaatsen

Staan er planten in de buurt van de verwarming? Dan is het handig je planten een nieuw plekje te geven. ,,Je kunt planten het beste in één keer een nieuwe plek geven. Sommige planten -zoals de Ficus benjamina, Bonsai en lidcactussen- zijn nogal diva’s als het om verplaatsen gaat. Ze laten hun bladeren vallen of weigeren te bloeien als ze te vaak worden verplaatst. Dus als je het verplaatsen kunt beperken tot maximaal twee keer per jaar, dan komt dat alleen maar ten goede van de planten.”

Tocht

,,Veel planten hebben last van tocht, of het nou zomer of winter is. Maar heb je een wat ouder huis waar het veel tocht, is het een kwestie van uitproberen welke planten er goed in je huis passen. Planten met dunnere bladeren zullen het dan misschien minder goed doen, terwijl planten met stevigere bladeren echt geen last hebben van een beetje tocht. Denk hierbij aan Hoya’s, Strelitzia’s, natuurlijk cactussen en vetplanten.” Daarnaast moet je er rekening mee houden dat tocht er ook voor zorgt dat beestjes zich makkelijker kunnen verspreiden van plant naar plant, volgens De Bruijne.

Rustperiode