Verzekeraars verwachten hausse aan betalingsproblemen en komen met actieplan

Kopen Zonder Kij­ken-stel wordt uit droom geholpen: ‘Tijd om keiharde keuzes te maken’

15 december Een duurzaam huis, in een natuurrijke omgeving, met minimaal drie slaapkamers, een werkkamer, een tuin én niet ver van het station. En dat voor 525.000 euro in - het liefst - Heiloo. Het team van Kopen Zonder Kijken kon gisteravond niet anders dan Magda en Ronald uit hun droom helpen: hun wensenlijst was zo groot dat het vinden van het perfecte stulpje onmogelijk zou worden. En dus moest het stel concessies doen.