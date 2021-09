Vijf buitenklusjes voor de maand september

,,Paul van Vliet zong het al: september, tijd om thuis te komen”, begint Marja. ,,Als je een beetje een romanticus bent, doet september het hart wel sneller kloppen. De natuur voelt zo rijp, de lucht ruikt lekker kruidig. Vind je me niet poëtisch? Nou, in ieder geval zijn er nog wat leuke schoonmaakklusjes buiten te doen nu het nog kan.”

Stoelkussens schoonmaken

,,Laten we eerlijk zijn: je zit erop te zweten, je komt eraan met je vette vingers vol zonlotion of vet van de barbecue. Nee, na de zomer zijn die kussens niet meer helemaal schoon. Stop ze dan ook in de wasmachine. Past dat niet, leg ze dan eerst in de zon en klop ze daarna uit met een mattenklopper of iets dat erop lijkt. Vlekken kun je er eventueel uit boenen met een mager sopje. Ga de kussens in ieder geval niet bewerken met allerlei chemische spullen. Daar worden ze niet beter van. Laat de kussens vooral goed drogen voordat je ze opbergt in de schuur!”



Schuifdeuren uitstoffen

,,Veel mensen hebben van die schuifdeuren naar de tuin of het balkon. Dit is het ideale moment om die eens goed te stofzuigen. Moet je eens kijken in al die hoeken en kieren hoeveel stof daarin verdwijnt in de zomer. Als je met het juiste stofzuigermondje - die dingen bestaan niet voor niets - alles hebt opgezogen, kun je er een spray smeerolie in doen. Dan loopt die schuifdeur weer als een zonnetje.”



Bladeren uit de putjes en dakgoten

,,Je zou zeggen dat dit een herfstklus is, maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Nu al dwarrelen de bladeren naar beneden, waar ik woon in ieder geval wel. Het is echt belangrijk om opstoppingen te voorkomen. Loop alle afvoerputjes na op het balkon, in de dakgoten of op het terras. Je wil niet dat straks met meer regen een plas water ontstaat die vervolgens door de muur trekt. En dan kun je er beter nu mee aan de gang dan wanneer het al regent.”



Parasol schoonmaken

,,Parasols zijn zo leuk. Het wordt meteen gezellig als je aan tafel zit. Mijn advies is om hem deze maand met lekker weer goed uit te slaan, alsof je een paraplu van regendruppels ontdoet. Er komt vast veel stof vanaf. Doe het dus niet als je net appeltaart zit te eten. Wil je hem nog schoner maken, dan kun je 's ochtends als het dauw nog in het gras staat de open parasol laten tollen op het gazon. Heb je een tuinslang, dan is afspuiten ook een goed idee. Daarna in ieder geval wel goed laten drogen in de zon! En netjes opbergen als je denkt dat hij niet meer nodig is.”



Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Deurmatten uitkloppen

,,In de zomer loop je constant van buiten naar binnen. Hoogste tijd om de deurmatten die vol met stof en zand zitten uit te kloppen. Gebruik een mattenklopper of sla hem ergens tegen de muur. Dan komt mijn truc: leg hem op de kop een nacht neer. Door de zwaartekracht komt alles goed los. Daarna nog een keer uitkloppen. Dan denk je: hé, wat leuk, die mat is groen. Hij zag er zo geel uit...”



Bonustip: de houten meubels in de lak zetten. Dan komen die de herfst en de winter ook weer goed door, zegt Marja. ,,Het is zo heerlijk om deze klusjes nu te doen. In de zomer neem je er geen tijd voor omdat je wil genieten en uitrusten. Het geeft een heerlijke voldoening als alles straks weer schoon is opgeruimd.”