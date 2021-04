‘Vintage apparaten zijn geen wegstopdingen, maar uitstaldingen’

WONEN Een badkamer onder de trap en eettafel in het kozijn; Emmelie woont in een achterhuis van 25 vierkante meter

2 april In hun zoektocht naar een leuke starterswoning visten Emmelie (24) en Bram de Wit (25) telkens achter het net. Ooit opperde haar moeder het als grapje, maar inmiddels woont Emmelie echt in het achterhuis van haar ouderlijke woning in Alblasserdam. ,,Het is klein, maar voldoet aan al onze wensen.”