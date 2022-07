Vogelpoep op parasol en vetvlek op tuinkussens: zo maak je je tuinmeubilair weer fris

,,Laatst was ik een paar dagen weg, naar familie. Zij wonen aan het water en dat is precies waar je wilt zijn met deze hoge temperaturen”, vertelt Marja aan de telefoon. ,,Gezellig in de tuin met m'n glaasje prik, en wat zag ik door mijn zonnige zonnebril? Een parasol en een set tuinkussens die er toch wat verwelkt en groezelig uitzagen. Nou, dan is het voor mij natuurlijk heel moeilijk om met m’n vakantiebillen op mijn stoel te blijven zitten. Wánt je kunt het heel eenvoudig weer lekker fris maken.”

Neem de opbergplek onder de loep

Allereerst is het belangrijk om de opbergplek van je tuinmeubilair onder de loep te nemen. ,,Zorg dat het er vochtvrij is. Anders zit je zomers letterlijk onder én op de schimmel. Zet er daarom een hygrometertje neer. Die zijn niet duur en je kunt eenvoudig zien hoe het met de vochtigheid in je keldertje gesteld is.” Is de ruimte inderdaad te vochtig, dan adviseert de schoonmaakexpert om vochtvreters neer te zetten.

,,Maar dan ben je er nog niet. Zorg er ook voor dat je tuinkussens en parasol eerst goed droog zijn, voordat je ze in de opslag zet. En berg ze op in hoezen. Die zijn vaak wel wat duur, dus een vuilniszak doet het net zo goed hoor. Doe in elke zak een paar laurierblaadjes erbij, want daar houd je motten mee op afstand. Die vreten dan niet meer je tuinkussens op, dat is ook wat waard.”

Inweekmiddel op de parasol



,,Die groezelige parasol met hier en daar een vlek vogelpoep was een klein doorntje in het oog, dus die heb ik direct onder handen genomen”, vertelt Marja. ,,Ik heb de parasol eerst een paar keer in- en uitgeklapt, om de ergste stof te verwijderen. Daarna nog even een borstel erover, en vervolgens heb ik een sopje gemaakt.” De schoonmaakexpert maakt een dun papje van lauwwarm water en biologisch inweekmiddel. ,,Dep, dep, dep, met een sponsje breng je het papje lekker ruim aan over de gehele parasoldoek. Leg het papje echt óp de stof, ga het niet inwrijven en ook niet boenen. Vervolgens leg je er een oud laken over, zodat het goed kan intrekken en het vochtig blijft.”

Nieuwe parasol nodig? Bij vtwonen lees je handige tips om de juiste parasol voor jouw tuin te kiezen.

,,De volgende ochtend kijk je of de vlekken vanzelf verdwenen zijn. Is dat niet overal het geval, dan heb je alleen een teiltje water en een washandje nodig. Ga ook nu niet heen en weer over de vlek boenen, daar maak je het alleen maar erger mee, maar werk voorzichtig van buiten naar binnen. Doordat het inweekmiddel nog in de stof zit, zijn de vlekken zo verdwenen”, legt Marja uit.

,,Vind je de parasol er weer fris uit zien, dan is het tijd om ‘m af te spoelen. Zet de tuinslang erop, gebruik een gieter of nog makkelijker: zet ‘m onder de douche.” Zet de parasol vervolgens uitgeklapt weer buiten, zodat de stof goed kan drogen.

Droog de kussenhoezen niet

Volgende klusje: de tuinkussens. ,,Menig mens smeert zich van top tot teen in met vette zonnebrandcrème, om vervolgens neer te ploffen op de loungeset. Met dit warme weer transpireer je ook nog eens veel, dus moet jij eens raden hoe je leuke witte loungeset na zo’n warme dag eruit ziet!”, gruwelt Marja. Hebben de kussens geen ritsen, dan kun je ze op dezelfde manier schoonmaken als de parasol. ,,Hebben ze wel ritsen, dan betekent dat dat je de hoezen gewoon in de wasmachine kunt doen. Ik raad aan om ze daarvoor wel nog even te weken, en zet je wasprogramma niet te heet.”

Ook adviseert de expert om de hoezen na afloop niet in de droger te stoppen. ,,Je kunt de kussens het beste terug in de hoezen stoppen als de hoezen nog vochtig zijn. Dat maakt het een stuk makkelijker. Doe je hoezen nóóit in de droger, want ze worden dan toch wat kleiner en dan sta je uren te proppen om die kussens weer terug in hun hoes te krijgen. En dat wil je niet, zeker met dit warme weer.”

,,En voor de volgende keer: leg een paar handdoeken op je tuinkussens. Zodat je na een dag zonnen ook ‘s avonds in je knappe jurk nog kan borrelen zonder op een laag vette zonnebrandcrème te zitten.”

,,Nou, alles weer schoon en fris? Dan is het nu tijd voor een sorbet!”

