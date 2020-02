Voor 2050 alle huizen van het aardgas af: 'Waterstof meest interessante optie'

Kamer van 10 vierkante meter kopen voor een kind? Dat is dan 125.000 euro

4 februari Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 25 jaar is vorig jaar met 61,8 procent gestegen in vergelijking met 2018, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. Het gaat om duizenden jongeren en het zijn vaak de ouders die de portemonnee trekken. Een kamer van 125.000 euro kopen is goedkoper dan huren, zo is de gedachte.