Waar je rekening mee moet houden als je een klusbedrijf zwart uitbetaalt

Het betalen en ontvangen van beloningen en inkomsten zonder ze op te geven aan de belastingdienst of uitkeringsinstantie. Dat is volgens het Centraal Bureau Statistiek de definitie van zwartwerken. Als consument weet je dat je zwart betaalt als er geen btw wordt gerekend. In Nederland verdient tussen de vijf en tien procent van de werkenden (wel eens) zwart geld. Naar schatting van het CBS wordt in deze wereld jaarlijks ruim vier miljard euro omgezet.

Zwartwerken, op welk niveau dan ook, is illegaal. Zelfs voor het buurjongetje dat de struiken bijsnoeit tegen kleine betaling, maakt het wetboek geen uitzondering. Ebel van Geemen, penningmeester van de wetswinkel Nijmegen, ziet wel nuances. ,,In beginsel is elke vorm van zwartwerken illegaal”, zegt hij. ,,Het is echter onwaarschijnlijk dat een zwartwerker voor de rechter gedaagd wordt als het gaat om minieme bedragen. Als er iets fout gaat kan het wel andere, nare gevolgen hebben voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.”

Gevolgen bij ontdekking van zwartwerken: - De zwartwerker betaalt alsnog belasting over het bedrag dat hij zwart heeft verdiend (naheffing).

- De zwartwerker betaalt een boete van gemiddeld 1000 euro.

- De particuliere klant betaalt 4000 euro aan boete.

Ondanks dat ze zich schuldig maken aan illegale praktijken, genieten ook bijbeuners arbeidsrechten. ,,Vooropgesteld moet worden dat een overeenkomst waarin er sprake is van zwartwerken gewoon geldig is; de klusser heeft dus recht op betaling”, zegt van Geemen. ,,Hij zal echter moeten bewijzen dat er een overeenkomst tot stand is gekomen indien de opdrachtgever het tegendeel beweert. Dit bewijs hoeft niet per definitie in de vorm van een schriftelijke offerte geleverd te worden. Tegenwoordig kunnen chatgesprekken, e-mails en fotomateriaal namelijk ook als bewijs dienen.”

In het geval er geen schriftelijke documentatie is van de voorwaarden, bevindt de opdrachtgever zich in een benarde situatie. Als de opdrachtgever, onder die omstandigheden, niet tevreden is over de oplevering, staat daar volgens Vereniging Eigen Huis vaak geen garantie tegenover.

Problemen bij schade of ongevallen

Nu en dan slaat het noodlot toe, ook op de werkvloer. De zwartwerker kan bijvoorbeeld van zijn ladder vallen of zijn handen toetakelen. Omdat er bij zwartwerken meestal geen officiële arbeidsovereenkomst is, wordt deze schade niet gedekt door een verzekeraar. ,,Bij zwartwerken geldt dat je onverzekerd bent als er een ongeluk plaatsvindt tijdens de werkzaamheden. De klusser draagt dan zijn eigen schade, met de uitzonderingen daargelaten”, vertelt van Geemen. ,,De klusser kan natuurlijk altijd afspreken met de klant dat de eventuele schade wordt gedeeld.”

Een officiële opzegtermijn geldt onder zwartwerkers als een zeldzaamheid. De opdrachtgever kan zo elk ogenblik aangrijpen om de klusser uit te zwaaien. ,,Als opdrachtgever kan je afspreken wat je wilt en geldt er geen opzegtermijn. Alhoewel dit vanzelfsprekend vanuit moreel oogpunt niet verantwoord is”, vertelt van Geemen. ,,Daar moet wel bij gezegd worden dat het sterk afhangt van de situatie. De kwestie is juridisch gezien complex.”

