Walter (47): ‘Tegen de boys zeg ik: doe eerst maar eens een trui aan’

Hoe woont u?

,,Ik woon in een hoekhuis met een oppervlakte van 195 vierkante meter. Samen met mijn partner en twee kinderen. De lange zijde, de hoekkant, zit op het zuiden en heeft nogal wat glas. Dus iedere zonnestraal die naar binnenkomt zorgt voor wat extra verwarming. Het huis is gebouwd in 1937 en we hebben het tien jaar geleden gekocht als bouwval. Toen we het hebben verbouwd, lette ik nog helemaal niet op zaken als energieverbruik. Nu wel. In totaal hebben we in de afgelopen jaren ongeveer 14.000 euro aan verduurzaming uitgegeven: vloerisolatie (1100 euro), tien zonnepanelen (4400 euro), extra spouwmuurisolatie (1100 euro) en een zonneboiler (7500 euro).

Wat staat er op uw jaarafrekening?

,,We hebben in de elf maanden van juni 2019 tot en met april 2020 in totaal 1736 euro betaald. Daarvan kregen we nog 176 euro terug, dus de jaarafrekening bedraagt 1560 euro. We hebben netto, door de teruglevering, aan stroom 2734 kWh (3728-994) verbruikt. Aan gas was dat 997 m3. Allebei stukken lager dan twee jaar geleden bijvoorbeeld. Bij het gas komt dat vooral door de zonneboiler. Maar eigenlijk hebben we nog geen ‘normaal’ jaar gehad. Tot voor corona hadden we een au pair in huis. Zij hield nog wel van douchen en was nog jong. Ze had dus een heel ander ritme dan wij. Bovendien was zij er ook altijd als wij op vakantie waren. Nu hebben we haar niet meer nodig, en zitten we door corona allemaal thuis. Ik weet van de Consumentenbond dat mijn rekening nog wel omlaag kan, maar mijn contract staat voor een jaar vast. Achteraf dom. In mijn ogen kan ik beter een zo kort mogelijk abonnement nemen.”

Bent u zuinig met energie?

,,Bij ons in huis ben ik de zuinigste. Ik ben degene die de lampen uitdoet en de verwarming lager zet. We hebben twee zoontjes van negen en elf jaar oud, die zijn we wat dat betreft nog aan het opvoeden. Ik let bij de aankoop van apparatuur wel goed op. We hebben onlangs een warmtepompdroger gekocht. Van de nieuwste technologie, en bovenkleding hangen we gewoon op een rekje. We hebben het eigenlijk nooit warmer dan 18 graden in huis, de verwarming staat alleen in de woonkamer in de avond aan. Als de zomer voorbij is en de boys lopen nog in een T-shirtje, zeg ik: ‘Doe eerst maar eens een trui aan’.”

Woont u prettig?

,,Zeker, we wonen prima. Vrij comfortabel. Het is behaaglijk en we hebben alles nu geïsoleerd. We wonen hier nog wel even. Ik ben ook wel benieuwd wat ons verbruik zal zijn als alles na corona weer normaal is. Als de kinderen naar school gaan, de au pair er dus niet meer is en wij gaan werken.”

