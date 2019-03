Wat je in maart al kunt doen in de tuin

Het is bijna lente, dus de tuin heeft weer aandacht nodig. In maart kun je namelijk alvast beginnen met het klaarmaken van je tuin. Eigen Huis & Tuin geeft advies.

Een aantal planten kun je in maart al gaan snoeien. Denk aan de rozenstruik, lavendel en vlinderstruik. Sommige (bladverliezende) hagen, zoals de beukenhaag of liguster, kunnen ook wel een snoeibeurt gebruiken. Daarnaast begint het onkruid deze maand weer op te komen. Dit kun je ook alvast gaan wieden.

Het gazon en je grasmaaier

In maart kun je al een beginnetje maken aan het maaien van het gras. Zet de grasmaaier dan op de hoogste stand. Zorg er wel voor dat het gras al droog is. Je kunt gelijk van de gelegenheid gebruik maken om je grasmaaier te checken en een opknapbeurt te geven. Daarnaast kun je kale plekken in je gazon alvast weer zaaien. Zo heb je in de zomer weer een mooi gevuld gazon.

Vogelhuisjes

Vogels zijn in deze periode op zoek naar een plek om te broeden. Hang daarom alvast een nestkastje in je tuin als je van vogels houdt, of maak het kastje schoon wanneer je er al een had hangen. Hang hem niet in de volle zon en zorg ervoor dat er niks naar binnen kan regenen.

Slakken

Liever geen slakken in de tuin? Haal ze dan nu alvast weg. In april leggen de beestjes namelijk eitjes waar nog meer slakken uitkomen. Voorkom dus een slakkenplaag. Koffiedik of koperen ringen rond je planten schrikt slakken af. Ook deze tips helpen om deze dieren weg te houden.

Aanslag verwijderen

Op een zonnige dag kun je alvast beginnen met wat schoonmaakklusjes. Zo kun je de groene aanslag op je tuinmeubelen of tegels alvast verwijderen. Dit kun je doen met een hogedrukreiniger, of verwijderen met wat azijn en water. Besproei de aanslag hiermee, laat even inwerken en schrob het eraf. Pas wel op met natuursteen, want dat kan beschadigen door azijn.