‘Wéér die visgraatvloer?’ Zo pak je het wat spannender aan

De visgraatvloer is een hippe parketoptie, die je regelmatig terugziet op sociale media, in advertenties en dus in menig Nederlandse huiskamer. Dat je hem zo vaak tegenkomt, is logisch, volgens architecten en parketleggers. Al suggereren ze wel dat het net iets anders kan.

De klassieke visgraatvloer, een houten vloer in visgraatpatroon, is mateloos populair, ondanks de hoge prijzen. Het leggen van het patroon is behoorlijk arbeidsintensief. Voor een klassiek eiken visgraatvloer betaal je minimaal 120 euro per vierkante meter, volgens Saar Berks, tweevoudig Nederlands kampioen parketleggen. ,,En vergis je niet: daar begint het pas.’’

Anderzijds is het een langetermijninvestering. ,,Als het goed is kan een houten vloer wel honderd jaar mee. Ik denk niet dat die in de praktijk ook zo lang ligt, omdat mensen het zat worden, maar het is mogelijk’’, zegt interieurarchitect Sander van der Poort, van Studio van der Poort.

‘Nee hè’

Dat veel kopers het de investering waard vinden blijkt wel uit het aantal geïnteresseerden. ,,Het is absoluut op zijn hoogtepunt.’’, zegt Esther van den Boogaard, verkoper bij Martijn de Wit Vloeren. ,,Veel mensen weten op voorhand al wat ze willen: een visgraatvloer. Dat zijn met name de wat ‘jongere’ mensen, vanaf 25 jaar en ouder. Ze hebben vaak een plaatje in hun hand van Pinterest, een magazine, of van een bekende vlogger.

Je kunt natuurlijk mee in de trend gaan, maar ik probeer altijd wel door te vragen: ‘past de vloer ook bij jou en je huis?’ Er zijn ook andere opties.’’ Als cliënten om een visgraatvloer vragen, is architect Henry Nankman van bureau Dockz, zijn reactie dikwijls hetzelfde: ‘Nee hè, niet wéér die visgraatvloer'. ,,Als ontwerper zie ik natuurlijk graag eens wat anders, zoiets als blokpatronen of gietvloer. De houten vloer is al tien jaar mateloos populair. En met reden. Het is ook mooi. Heel irritant, maar ik overweeg het nu zelfs voor mijn eigen huiskamer.’’

Volledig scherm Visgraat vloer. © Shutterstock

Klasse

Waarom gaan zoveel mensen dan toch voor een vloer die bij ‘half Nederland’ in huis ligt? ,,Simpel. Het is tijdloos’’, zegt parketlegger Berks. Al eeuwen geleden werd het ingewikkelde visgraat patroon in huizen gelegd van mensen die het zich konden permitteren. Dat waren vaak landhuizen of kastelen. Die chique uitstraling heeft de vloer nog steeds. Dat maakt het een charmante keuze, die past bij verschillende woonstijlen.

Bovendien zien veel mensen het op tv, of op sociale-media accounts. Ze herkennen de vloer van de bezoekjes aan opa en oma, die in een ‘oud’ huis woonden. Zo'n vloer roept nostalgische gevoelens op.’’

Let op

Dat de visgraatvloer tijdloos is, zijn de experts het over eens. Al is er wel een grote ‘maar’. ,,Mocht je overwegen de investering te doen, is het belangrijk dat je nagaat of de ruimte er wel geschikt voor is. In een ruime, vierkante kamer staat een visgraat prachtig’’, zegt verkoper Van den Boogaard. ,,Het opvallende patroon geeft de kamer een warme en gezellige uitstraling.’’

In een kleine kamer met veel ‘hoeken en gaten', zorgt een visgraatvloer voor een optisch kleine ruimte. Zeker als je werkt met klassieke afwerkingsmethoden, oogt het geheel vaak veel te druk. In dat geval zou ik gaan voor een vloer die wat minder de aandacht trekt, zoals smalle houten planken. Dat is ook vintage.’’

Bies

Volledig scherm Een bies is een lijn of een omlijsting van de vloer. © Saar Berks Bij de keuze voor een visgraat patroon, kun je best uitpakken. ,,Ik vraag altijd: sta je open voor iets spannends?’’, zegt parketlegger Berks. ,,Je hebt een moderne visgraat. Die leg je tot aan de muur, zoals bijna altijd het geval is in nieuwbouwwoningen. Maar in een jaren dertig, of oudere ‘vintage’ woning kun je heel goed kiezen voor klassieke afwerkingsmethoden.



Neem nou een bies. Dat is een lijn, of een omlijsting van de vloer. Meestal is dat een andere kleur, wat mooi contrasteert met het hout. Daar kun je mee experimenteren. Kies bijvoorbeeld voor een donkere kleur, gebruik meerdere lijnen, of maak de lijn iets dikker.’’



De band is de houten rand tussen de muur en de omlijsting. Kies daar gerust voor een ander soort patroon, dat zorgt wederom voor een mooi contract. Ook kun je gebruik maken staande stukjes hout, wat zorgt voor een verhoging. Dat alles oogt heel ‘kasteelachtig’.

Strip

In een wat strakkere setting kun je ook leuke details verwerken. ,,Laat je parketvloer overlopen in de keukenvloer, of de tegels van buiten’’, adviseert architect Van der Poort. ,,Die twee vloeren kun je van elkaar scheiden door een sierstrip van messing. Dan heb je alsnog het mooie contrast, zonder dat het te hard in elkaar overgaat.’’

Hongaarse punt

Wie geïnspireerd is door de visgraat, kan ook gaan voor een net iets afwijkend patroon. ,,Persoonlijk vind ik een Hongaarse punt heel mooi. Dat oogt misschien nog iets rustiger en chiquer’’, vindt Van der Poort.

Het verschil: Bij een visgraat vloer is sprake is van een hoek van 90 graden. bij een Hongaarse Punt worden de planken in een hoek van 45 tot 60 graden gelegd. ,,De laatste is overigens meestal nóg iets prijziger.’’

Hout

Tot slot hoef je niet per se voor klassiek hout te kiezen. Materialen als PVC en laminaat zijn meestal heel wat minder prijzig, geeft Van den Boogaard aan. ,,Al is parket wel duurzaam. Het wordt vaak mooier met de jaren. Hout isoleert bovendien. Het is letterlijk warmer aan de voeten dan PVC en laminaat.’’