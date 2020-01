Wéér rijtjeshuis van 1,5 miljoen euro in Amsterdam, topinvestering van belegger

Een vastgoedbelegger probeert flink te cashen met een woning in het populaire Amsterdam-Zuid. Opnieuw staat een rijtjeshuis voor 1,55 miljoen euro in de etalage. Dat is zeven ton oftewel 82 procent meer dan de aankoopprijs twee jaar geleden.

Het huis in de Willem Pijperstraat (Funda) ligt op een paar minuten afstand van het financiële district Zuidas en niet ver van dat andere rijtjeshuis van 1,5 miljoen euro waar zoveel om te doen was afgelopen zomer. De Amsterdamse wethouder die wonen in zijn portefeuille heeft reageerde destijds verbolgen en waarschuwde dat, zonder maatregelen, ‘de gewone Amsterdammer de stad uit wordt gejaagd'. Het huis werd symbool voor de gekte op de huizenmarkt in de hoofdstad.

,,Zo’n twintig, dertig jaar geleden hield de stad zo’n beetje op daar, maar nu ligt dit wijkje tegen de Zuidas aan en is er een nieuwe doelgroep met veel geld bijgekomen”, zegt Gert Jan Bakker van de stichting !WOON, dat namens de gemeente inwoners helpt met vragen over wonen in de stad. ,,Het vastgoedbedrijf heeft het huis in 2018 gekocht voor 850.000 euro en vervolgens gerenoveerd. Deze woning ligt in het topsegment, maar dit speculatieve handelen vindt ook op grote schaal plaats met gewone woningen voor de middeninkomens. Het drijft de prijzen onnatuurlijk op, en daar verliest de stad alleen maar bij.”

De Amsterdamse huizenmarkt is veel in het nieuws de afgelopen week. Het stadsbestuur komt als eerste in Nederland met een woonplicht om bij nieuwe huizen te voorkomen dat speculanten ermee aan de haal gaan. Lokale zender AT5 had zaterdag een reportage over een pand van 122 vierkante meter dat omgebouwd als studentenhuis voor 7.000 euro per maand werd verhuurd aan tien studenten.

Gemoderniseerd

Met 180 vierkante meter woonoppervlak is het aangeboden huis in Amsterdam-Zuid overigens niet klein. Volgens de advertentie van eigenaar VariaVastgoed B.V. kan de nieuwe bewoner er ook op rekenen dat er een verdieping op gezet mag worden, waardoor het nog eens 30 vierkante meter groter wordt. Verder wordt de ‘zonovergoten tuin’ als pluspunt genoemd in de advertentie. Op de foto's is te zien dat de binnenkant volledig is vernieuwd, volgens de laatste modemaatstaven met bijvoorbeeld een visgraatvloer en zwarte raamkozijnen.

Het huis in de Henriëtte Bosmansstraat dat in augustus te koop stond, is inmiddels voor een tweede keer ‘onder voorbehoud’ verkocht. De aankoopprijs hoeft uiteraard niet hetzelfde te zijn als de vraagprijs, maar in dezelfde buurt werden al wel eerder huizen voor ongeveer 1,5 miljoen euro verkocht.

De nieuwe bewoner moet er rekening mee houden dat er erfpacht voor de grond moet worden betaald. Volgens gegevens uit het Kadaster gaat het om 768 euro per jaar.