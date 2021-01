Weg met wegwerp: zo verminder je je eigen afvalberg

energierekening Suren (42): ‘Door verplicht abonnement op warmtenet lijkt het of ze minder moeite voor je doen’

18 januari Hoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan iemand in Nederland. Vandaag Suren van der Leeuw (42) uit Amersfoort.