‘Weinig huizen te koop voor single met modaal salaris’

Een modaal inkomen bedraagt dit jaar 36.500 euro exclusief vakantiegeld. Met zo’n salaris kun je een hypotheek krijgen van maximaal 188.000 euro. Daarmee is in de helft van de provincies maximaal 2 procent van de woningen betaalbaar en in de grote steden is het nog moeilijker. In Amsterdam is maar 0,2 procent van de woningen goedkoper dan 188.000 euro, in Eindhoven 0,6 procent.