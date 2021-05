'Wil het tuincentrum meer insecten of bladluizen in de tuin?'

Intratuin timmert de laatste tijd lekker aan de biologische weg. En dat valt te prijzen. Je kunt er nog steeds goudvissen en konijnen kopen, maar ook schenken ze in hun nieuwsblad steeds meer aandacht aan onze insecten. Niet aan de diertjes zelf, maar aan planten die insecten trekken. De tijd van advertenties voor zo’n decoratieve glazen wespenval lijkt voorbij. Hoewel het ene insect nog altijd meer gewenst is dan het andere.

Al bladerend stuit ik op een pagina die helemaal gewijd is aan wat ze in Intrataal een drive-in voor insecten noemen. Fly-in zou ik gezegd hebben, maar ja, ik ben geen advertentieschrijver. Wat houdt dat nu in, zo’n insectendrive-in? Op de foto zie ik een gezellig rijtje aardewerken potten met een Salvia, een kruisdistel, vingerhoedskruid, een flinke pol duifkruid, kattenkruid, een eenjarig plantje met gele bloemen dat op Bidens lijkt, en als hekkensluiter een pot met lavendel.

Insectenmagneten

Er zijn puristen die erop hameren dat je het insecten vooral naar de zin maakt door inheemse planten te gebruiken. In deze drive-in zijn er twee van de zeven inheems. En dat logenstraft meteen de bewering dat inheemse planten meer insecten zouden trekken dan allochtone. De rups van het groot avondrood, een inheemse nachtvlinder, vind je weliswaar vaak op inheemse wilgenroosjes. Maar in de tuin, waar wilgenroosjes vanwege hun woekerneigingen zelden worden aangeplant, eet diezelfde rups met evenveel smaak van de Zuid-Amerikaanse fuchsia. Intratuin heeft gelijk: al hun drive-in planten zijn echte insectenmagneten.

De tekst van het nieuwsblad is niet van een insectenkenner afkomstig: ‘Open bloemen, zoals duifkruid en vingerhoedskruid, zijn favoriet. Daar kunnen insecten gemakkelijk bij’, beweert de copywriter. Je hoeft maar naar de foto te kijken om te zien dat vingerhoedskruid helemaal geen open bloem heeft. De aardhommel, een insect met een korte tong, kan helemaal niet bij de nectar van vingerhoedskruid. Hij heeft daar wat op gevonden door slim een gaatje in het begin van de bloembuis te bijten, maar de meeste insecten met korte tongen - en daar zijn er veel van - zijn die inbraaktechniek niet machtig.

Nog meer slakken om zout op te leggen of, in dit verband beter: nog meer muggen te ziften? Jazeker, want na de drive-in valt mijn oog op een doos bloemenzaden. In de aanbieding: van 14,99 voor 9,99 euro. Wat zit erin? ‘In de zadenmix Friendly Flowers XL voor lieveheersbeestjes zitten wel 20 soorten bloemen’. Een soort drive-in voor het lieveheersbeestje, begrijp ik.

Wat ik niet begrijp, is hoe je met twintig soorten bloemen lieveheersbeestjes lokt. Bijna alle soorten lieveheersbeestjes zijn carnivoren die geen nectar of stuifmeel blieven, maar zich in leven houden met bladluizen. Insecten dus. Is het de bedoeling dat we met deze Friendly Flowers bladluizen trekken? Intratuin is op de goede weg, maar iets meer kennis van zaken zou handig zijn.

