Wil jij straks bijen en vlinders in je tuin? Dan kun je deze planten beter links laten liggen

Met bijen en vlinders is het niet best gesteld. Deze winter stierf volgens de Bijenstichting naar schatting zo’n 37 procent van de honingbijen. Ook de wilde bij heeft het volgens Milieu Centraal moeilijk. Tijd om je tuin of balkon bijvriendelijk in te richten.

Met de natuur in Nederland, maar ook wereldwijd, gaat het slecht, aldus Sanne Janssen van Milieu Centraal, het platform voor onafhankelijke en praktische informatie over milieu en energie. ,,Het aantal insecten holt achteruit. 75 procent van de vliegende insecten is al verdwenen. En dat is ook weer slecht voor andere dieren die afhankelijk zijn van de insecten, zoals vogels.’’

Daarom zijn wilde bijen en hommels zo hard nodig, betoogt Janssen. Zij zorgen voor bestuiving. Ook in je tuin of op je balkon kun je daar je steentje aan bijdragen. ,,Veel mensen willen graag planten speciaal voor insecten kopen, maar als ze in het tuincentrum staan, kiezen ze toch voor de plant die mooi is. Maar die is misschien helemaal niet geschikt.’’ Met deze tips richt jij je tuin bijvriendelijk in.

1. Kies inheemse planten

,,Ga voor planten die van oorsprong hier groeien’’, zegt Janssen. ,,Sommige insecten hebben die planten echt nodig. Veel mensen planten bijvoorbeeld een vlinderstruik, heel mooi, maar die komt van oorsprong niet in Nederland voor. Voor zeldzame insecten is deze dus nutteloos. Zeldzame soorten kunnen niet zonder lokale beplanting. Hetzelfde geldt voor de hortensia die je in veel tuinen ziet. Voor de meeste insecten is die eigenlijk nutteloos.’’

2. Ga voor biologisch

Janssen kan het niet genoeg benadrukken: ,,Koop biologische planten, zaden en bollen. Daarbij moet je echt letten op een biologisch keurmerk. Alleen de tekst ‘bijvriendelijk’ wil nog niet zeggen dat er geen bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen.’’

Bij de kweek van planten gebruiken veel kwekers gif. ,,Dat krijgen insecten dus ook binnen en daardoor kunnen ze doodgaan. Beter koop je biologische planten met een keurmerk zoals Demeter, EKO of EU-biologisch. Maar je kunt natuurlijk ook naar een kweker gaan van wie je weet dat deze geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.’’

Biologische planten zijn bij aanschaf vaak minder mooi. ,,Maar eenmaal in de volle grond groeien ze uit tot prachtige planten.’’

Quote Dubbel gevulde bloemen zijn heel mooi, maar voor insecten heel frustre­rend Sanne Janssen van Milieu Centraal

3. Kies enkelvoudige bloemen

Planten worden continu gecultiveerd, zodat mensen ze net weer een beetje mooier vinden. Daarbij worden ze soms gekweekt met extra bloemblaadjes. ,,Maar pas op’’, waarschuwt Janssen. ,,Dubbel gevulde bloemen zijn heel mooi, maar voor insecten heel erg frustrerend. Ze weten dat bloemen nectar en stuifmeel bevatten, maar kunnen er niet bij komen. Dat is bijvoorbeeld bij dahlia’s het geval. De wilde dahlia is dan weer enkelbloemig en daardoor wel heel geschikt.’’

4. Hele jaar door bloemen

Wilde bijen en hommels hebben niet alleen in de zomer bloemen nodig voor hun voedsel. Soms worden de insecten vroeg wakker uit hun winterslaap en gaan ze op zoek naar eten. ,,Als je dus iets voor insecten wilt doen, kun je het beste zorgen dat je het hele jaar rond bloemen in je tuin hebt’’, zegt Janssen. In de wintermaanden bloeien bijvoorbeeld het sneeuwklokje en longkruid.

Welke planten zijn geschikt voor insecten zoals bijen? Gewone margriet

Muskuskaasjeskruid

Hemelsleutel

Sneeuwklokje

Longkruid

Gelderse Roos

Deze planten zijn niet geschikt voor bijen Hortensia

Dahlia met dubbelgevulde bloem

Drentse krentenboompje (ook wel Amerikaans kersenboompje)

Rimpelroos (de egelantier is een goed alternatief, lijkt sterk op de rimpelroos)

Vuurdoorn

Kijk voor meer informatie op weekvandegroenetuin.nl