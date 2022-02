Will: ‘Ik ben vandaag de dag maar wat blij dat ik niet meer afhankelijk ben van gas’

EnergierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Will Eisinga (68) uit Kropswolde.

Hoe woon je?

,,Samen met mijn vrouw heb ik een vrijstaand huis van 125 vierkante meter woonoppervlak in Kropswolde. Het huis is uit 1907 en dat is ook de woning waar ik geboren ben. We wonen in het epicentrum van het aardbevingsgebied in Groningen. Dat is precies de reden waarom ik tien jaar geleden van het gas af ben gegaan. Je kent misschien de verhalen wel en wij hebben er ook mee te maken. Scheuren in de muren, uitgezette muren en alles wat erbij hoort. Met de ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne ben ik vandaag de dag maar wat blij dat ik niet meer afhankelijk ben van gas.

Ik heb tien jaar geleden voor zo’n 12.500 euro geïnvesteerd. We hebben een lucht/water warmtepomp, een inductiefornuis en dertig zonnepanelen. Inmiddels liggen de prijzen iets hoger, maar nu krijg je ook weer subsidie. Ik heb wat betreft isolatie recent niks meer gedaan. Er zit dubbel glas in uit de jaren 80 en het dak en de vloer zijn al geïsoleerd. Ons huis was vroeger een bakkerij en de winkel hebben we jaren geleden omgebouwd tot een woning en dat deel verhuren we nu. Ook die woning is helemaal van het gas af. Onze warmtepomp is inmiddels tien jaar oud, en die in de huurwoning is van december 2021.

Ik heb weleens mensen over de vloer gehad, ook uit het aardbevingsgebied, die wilden komen kijken hoe ik van het gas af ben gegaan. Toen ze uiteindelijk weggingen, hoorde ik ze zeggen dat ze er niets van geloofden. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee dat mensen het uiteindelijk niet willen. Maar het is zo simpel.”

Quote Ik stap nooit over. Waarom zou ik? Ik betaal niks. Ja, ik betaal 34 euro per maand, maar dat is puur administra­tief Will Eisinga (68)

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik zit al sinds 2012 bij Greenchoice. Ik stap nooit over. Waarom zou ik? Ik betaal niks. Ja, ik betaal 34 euro per maand, maar dat is puur administratief. Afgelopen jaar kreeg ik 300 euro terug. Tot 2012 betaalde ik 250 euro per maand. Dat zijn bedragen waar mensen met de huidige prijzen nu overheen gaan. Ik verbruik per jaar ongeveer 6000 kWh aan stroom, en dat wek ik ook op. Gas hebben we dus niet meer.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,We hoeven nergens meer op te letten. In huis hebben we het altijd 22 graden. Natuurlijk heb ik overal ledlampen, hebben we een moderne wasmachine, een warmtepompdroger en een zuinige televisie. Maar ik ben al tien jaar klaar met de energietransitie. In mijn omgeving merk ik dat mensen er problemen mee hebben, dat ze het lastig vinden om daarin mee te gaan. Van het gas gaan is heel eenvoudig in mijn ogen, je hoeft in de basis maar drie dingen aan te passen: overstappen op inductie, zonnepanelen aanschaffen en een warmtepomp. Ik had mijn investering er binnen vijf jaar uit en nu hou ik geld over. Maar ook gezien de huidige gasprijzen, kun je het nog steeds snel terugverdienen.”

