Willemien woont in een huis dat haar vader ontwierp: ‘Een huis van hem voelt als een warme jas’

Ze staat voor het raam en wijst naar de hoge bomen buiten. „Alsof je midden in de natuur woont: dat gevoel heb je hier in elke woning”, zegt Willemien Zantinge met een gelukzalige glimlach. „Ik woon hier al meer dan 25 jaar, en dat gevoel is nooit verdwenen. De band met buiten, met het oude bos dat hier lag, was voor mijn vader essentieel. Als bewoners zijn we hier te gast. Dat gevoel moeten we ook in de toekomst zien te behouden.”