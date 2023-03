Winterkleding naar de berging: met deze tips houd je de kleren fris en motvrij

,,Nu de klok dit weekend weer wordt verzet, krijg ik altijd de kriebels. Het is bijna tijd voor de voorjaarsschoonmaak, maar waar ik altijd mee begin is m’n kledingkast”, zegt Marja. ,,In de winter worden we altijd wat makkelijker in de kleding. Helemaal nu met de energiecrisis hebben we veel dikke truien aan en zaten we helemaal ingepakt. Nu is het tijd voor de leuke zomerkleding.”

Maar waar begin je? Marja: ,,Stap 1 is letterlijk de hele kledingkast doorwerken. Letterlijk alles. Sokken, broeken, truien, jasjes, tassen en schoenen. Dan ben ik heel streng tegen mezelf. Ga ik dit nog dragen? Of niet meer. Wordt het nu echt oud? Jasjes met schoudervullingen? Nou Mar, dat wordt echt te gek, denk ik dan. Hupsakee. Weg ermee. Er zijn genoeg bakken waar je oude kleding in kunt doen, dan help je iemand ermee. En een minder volle kledingkast geeft zoveel meer lucht en minder stof in huis.”

Met het opruimen ga je door totdat je alleen maar kleding overhoudt die je ook in het voorjaar en de zomer draagt. De winterkleding gaat naar zolder. ,,Een regenjasje mag natuurlijk blijven hangen. Het regent altijd”, zegt Marja. Maar de ski-jas? Die mag de berging in. ,,Die nemen zoveel plaats in in de kast.” En het is leuk om je kast wat leger te zien, zegt Marja. ,,Dan is het straks in het najaar ook weer net alsof je nieuwe kleren hebt.”

De winterkleding goed opruimen

Als de winterkleding de berging in gaat, wil je natuurlijk wel dat het straks in het najaar nog steeds vers ruikt. ,,Zorg dat je het in plastic boxen of zakken doet, sluit het luchtdicht af. Of als je een vochtvrije opslagruimte hebt, dan hoef je de spullen alleen maar in een doos te doen”, zegt Marja. ,,Met iets wat goed werkt tegen de motten. Dat kunnen anti-mottenballen zijn, maar ik doe er zelf altijd laurierblad bij. Dat vind ik lekker.” En om te zorgen dat het fris blijft ruiken, kun je er nog een stukje zeep bij doen. Of lavendel.

De kast is ondertussen leeg, dus daar kan een sopje doorheen. ,,Eerst even met de stofzuiger het stof eruit en dan met een mager sopje de planken afnemen. Dan bedoel ik: water met een beetje allesreiniger. Zorg dat het daarna ook weer goed droog is, voordat je de kleding erin legt.”

De zomerkleding weer tevoorschijn halen

Ruikt kleding onverhoopt toch een beetje muffig als het weer uit de berging komt, dan is er volgens Marja één toverwoord: luchten. ,,Luchten, luchten. Vroeger hadden we het altijd over luchten. Een huis heeft zuurstof nodig, zeker als het zo goed geïsoleerd is. Datzelfde geldt voor kleding. Het beste tijdstip is ’s nachts. Dan merk je echt dat je kleding ’s ochtends heerlijk fris ruikt. De nacht ruikt écht anders. En alle kreukels gaan er lekker uit.”

,,Dit onderwerp is ook een beetje een reminder voor mezelf om m’n kast op te ruimen”, zegt Marja. ,,Ik heb minimaal veertig wintersjaals. Ik overdrijf niet eens, was het maar waar. Wat doe ik daar nou mee in de zomer? Nu het weer voorjaar wordt, kunnen we weer leuke kleren aan. Laten we die zon maar een beetje afdwingen. Daar knappen we van op, en dat kunnen we best gebruiken na deze winter. En binnenkort gaan we het ook hebben over de voorjaarsschoonmaak. Huppelend en vrolijk de lente in.”

