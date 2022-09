Wonen in de grootste autovrije wijk van Europa: top idee of onzalig plan? ‘Een kans die je moet grijpen’

Als je hier woont hoef je nauwelijks je veilige bubbel nog uit: 'Je wil niet dat het een eilandje wordt in de stad’

Borrelen in de gemeenschappelijke tuin, je laptop openklappen in de gezamenlijke werkruimte en voor een bezoekje aan de huisarts hoef je alleen maar de lift naar beneden te pakken. Wooncomplexen die de laatste jaren in Rotterdam verrijzen, bieden bijna alles wat je nodig hebt onder hetzelfde dak. Ideaal! Of zorgt het er vooral voor dat je de bubbel van je eigen gebouw niet meer verlaat?

