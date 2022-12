Wonen we straks allemaal in houten huizen? ‘Hout is er genoeg’

met video ‘Wereldpri­meur’, Martin en An­ne-Ma­rie douchen op waterstof: ‘Fantas­tisch project’

Je huis verwarmen met waterstof? Het is niet langer een utopie. In een villawijk in het Gelderse Lochem gaat een unieke driejarige pilot bij twaalf woningen van start. Deelneemster Anne-Marie Reinders blijft nuchter. ,,Ik ga vanavond als eerste onder de douche.’’

3 december