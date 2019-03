Woningbezitters blijven eigen regio trouw bij verhuizing

Als Nederlanders eenmaal een huis hebben gekocht, blijven ze het liefst hun hele leven in die plaats of in ieder geval in die regio wonen. Als ze een nieuwe woning zoeken, kijken ze niet snel buiten de provinciegrenzen.

Dat blijkt uit een enquête van ING bank. Bij de vraag of woningbezitters open staan voor verhuizing naar een andere gemeente, geeft ruim de helft (54 procent) van de ondervraagden aan in dat geval wel binnen een straal van twintig kilometer een woning te gaan zoeken. Meer dan vijftig kilometer vindt maar 12 procent van de woningbezitters acceptabel en 13 procent is helemaal niet bereid om zijn huidige woonplaats te verlaten. 87 procent geeft aan ‘een beetje’ tot ‘heel erg’ verknocht te zijn aan hun eigen provincie.

Sociale argumenten

De belangrijkste reden om niet verder weg te gaan zijn vrienden (52 procent), familie (39 procent), kinderen of kleinkinderen in de buurt (27 procent). Ook vindt 39 procent het belangrijk om te blijven wonen in de regio waar ze zijn opgegroeid. Een baan in de buurt is met 36 procent veel minder belangrijk dan de sociale argumenten.

Wim Flikweert, manager Wonen bij ING zegt in een persbericht: ‘Gezien de huidige krapte op de woningmarkt zou je verwachten dat er geleidelijk meer spreiding ontstaat. Dit onderzoek toont aan dat het vooral de sociale aspecten zijn die een belangrijke rol spelen in de zoektocht naar een woning en dat deze aspecten vooral woningbezitters binden. Starters zijn nog wel redelijk flexibel.’

Starters

Een meerderheid van de starters is wél bereid om buiten een straal van tien kilometer van hun huidige woonplaats een huis te zoeken. Studie, werk en relaties zijn voor hen de belangrijkste redenen om te verhuizen naar een andere provincie. De hoge huizenprijzen en een baan met betere vooruitzichten zijn voor hen reden om hun zoekgebied uit te breiden.

Als deze starters zich eenmaal hebben gevestigd, gaan ze niet snel meer terug naar de plek waar ze zijn opgegroeid. De groei van de Randstad is daarmee onomkeerbaar. Over het algemeen zijn woningbezitters verknocht aan de provincie waar zij wonen. Bewoners van Flevoland, Utrecht en Groningen zijn van alle provincies het meest bereid om verder te verhuizen. Inwoners van Brabant, Overijssel en Limburg zijn het minst geneigd om buiten de provincie een woning te zoeken.

