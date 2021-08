Woningcorporatie wil gezinnen uit woningen Tweebosbuurt laten zetten: ‘Ze willen ons wegpesten’

Teun maakt zijn droom waar en bouwt deze verwilder­de stadswo­ning: ‘Met zo min mogelijk beton en plastic’

8 augustus Dordtenaar Teun van der Klis, oprichter NatuurlijkSportief, had een droom: voor zijn gezin een zo simpel en natuurlijk mogelijk huis bouwen in Dordrecht. Waar een wil is, is een weg en dus verrijst er in nieuwbouwwijk de Wilgenwende een bijzonder duurzame woning waarbij de kunst van het weglaten voorop staat.