Woningnood? Deze kraker vindt toch altijd huizen: ‘Er zijn tactieken, ook al is het illegaal’

Aan een woning komen lijkt in Den Haag vrijwel onmogelijk. Maar krakers vinden ze nog wel elke week. En zien een in hun ogen nogal kwalijke ontwikkeling: verkapte leegstand door antikrakers.

Een duwtje vanuit de binnenkant, en ja, daar vliegt de deur open van de voormalige garage De Tulp aan de Fruitweg in Den Haag. ,,Welkom”, zegt Co Tromp (40). In zijn kielzog komt een stevige donkerbruine hond tevoorschijn. Nieuwsgierig snuffelt hij aan de nieuwkomer, maar houdt zijn vier poten (gelukkig) keurig op de grond.

Een man, met blauw shirt en met zo te zien nog maar weinig tanden in zijn mond, staat over een motorkap van een lichtgrijze auto gebogen. In een zwarte fauteuil links van de deur begint een man net aan een nieuwe schets, street art zo te zien. In de ruimte om hem heen staan bergen spullen. Twee scootmobielen, elektrische apparaten, een schildersezel, een grote knuffel, schilderijlijsten. Er staat een magnetron, een koelkastje, een elektrisch kookplaatje geeft nog warmte af.

Een jonge vrouw trekt net een zak dropduo’s open. ,,Ook eentje?’’ vraagt ze vriendelijk.

Sinds een week of drie is De Tulp gekraakt. Hoewel het er ook vier of twee kunnen zijn. Co weet het niet precies. Het is ook niet zijn onderkomen. Hij stalt hier alleen zijn spullen, nadat hij vorig week zijn kraakpand aan de Weteringkade moest verlaten, waar hij en nog tien anderen in getrokken waren. Binnen vijf uur moest het voormalige sekshuis leeg zijn. Het lukte ze om de huisraad binnen die tijd het pand uit te krijgen, daarna moest er nog een plekje worden gezocht.