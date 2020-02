Woningschade door de storm? Dit kun je het beste doen

Verzekeraar

Of je opstalverzekering de stormschade vergoedt, hangt af van de vraag of het wel om een storm gaat, meldt vergelijkingssite Independer. Officieel spreken we van storm vanaf windkracht 9. Een verzekeraar vindt al dat het stormt bij windkracht 7 (14 meter per seconde). Dat is een voordeel, want windkracht 7 is al hard genoeg om schade aan je huis te veroorzaken.