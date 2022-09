Woonbeurs viert dertigste verjaardag: ‘na twee coronajaren is de animo groot’

Deze maand is het dertig jaar geleden dat de allereerste Woonbeurs werd georganiseerd. Inmiddels uitgegroeid tot Oktober Woonmaand is de interieurbeurs een vaste waarde geworden voor verbouwend en verhuizend Nederland.

Manager Events Ingrid van Schooten heeft er zin in. ,,Na twee beursloze coronajaren is de animo groot. Wij verwachten in die zes dagen zo’n negentigduizend bezoekers voor de meer dan tweehonderd woonexperts.’’

,,Anders dan op bijvoorbeeld de Huishoudbeurs komen de mensen niet om te slenteren, maar met een opdracht’, zegt Van Schooten. ‘Ze gaan verhuizen of verbouwen en hebben gerichte belangstelling. Je kunt tegenwoordig online al veel uitzoeken, maar je wilt dat bed/die bank/dat bureau toch even uitproberen.’’

Het thema van de vt wonen&design beurs 2022 is ‘housewarming’, want het evenement dat voorheen in de Amsterdamse RAI werd gehouden, zet nu zijn tenten op in het landelijke en goed bereikbare Vijfhuizen (NH). Of beter gezegd: zijn modelwoningen. De beurs wordt mede georganiseerd door vijf grote woonbladen die elk – in coproductie met de tentoongestelde merken – een levensgroot inspiratiehuis neerzetten, ingericht volgens de trends en de interieurvisie van het betreffende tijdschrift.

Jan de Bouvrie

Henriëtte Vrisekoop, ceo bij duurzaam organisatiebureau Good!, werkte in de jaren 90 voor interieurblad Résidence en stond als bedenker aan de wieg van het fenomeen ‘woonbeurs’. Op beursbezoek in Parijs zag zij het effect van styling: ,,Er waren complete huiskamertjes ingericht met alles erop en eraan, ik was zwaar onder de indruk. We kenden in Nederland wel de Meubelbeurs, maar dat zag eruit alsof je een magazijn was binnengelopen. De meubels stonden zij aan zij, daar was niks gezelligs aan. Ik heb mij toen sterk gemaakt voor de Résidence Woonbeurs, voorloper van de Amsterdam Woonbeurs.’’

Volledig scherm Bezoekers op de vt wonen&design beurs © de vt wonen&design beurs

Die werd in 1990 gehouden in de Amsterdamse Beurs van Berlage. ,,Dat was de eerste Nederlandse beurs waar dat stylingconcept werd toegepast. Bovendien hadden we de topontwerpers op het gebied van design en decoratie uitgenodigd, onder wie de onvermijdelijke Jan des Bouvrie.’’ ( ‘Hallo, daar zijn we weer!’) ,,Die beurs was een enorm succes, tot mijn stomme verbazing stonden de mensen tot op de Dam in de rij.

,,De kwaliteit van de deelnemers was hoog, net als die van het bezoek. De tijd zat mee, je kon toen nog een extra hypotheek krijgen als je een nieuwe keuken wilde laten inbouwen. Al tíjdens de beurs werden miljoenen omgezet.’’

Woonbladen

Een economisch succes, zeker, maar sociaal iets minder geslaagd. Volgens de kranten was de beurs ‘een echec’: veel te elitair. Vrisekoop: ,,Toen ben ik naar VNU gestapt, destijds uitgever van de populaire woonbladen. We ontwikkelden in samenwerking met de interieurtijdschriften een breder toegankelijke Woonbeurs. Het was de tijd vóór internet, de autoriteit van die bladen was enorm: vroeger was je geen abonnee van een blad, maar lid.’’

In 1993 trok de Woonbeurs in de Amsterdamse RAI 75.000 bezoekers, met lange rijen voor de deur. Het was de tijd waarin we massaal gingen cocoonen. De term – gemunt door trendwatcher Faith Popcorn – behelsde ‘dat je knus en gezellig samen thuis blijft en je afsluit voor de buitenwereld’. Openhaard aan, deurbel uit. Dat ging behalve met warme kleuren en veel kussens gepaard met ouderwetse romantiek: Engelse cottagestijl of juist Frans platteland, met louvredeurtjes, bloemetjesmotieven, marmerlook en houtprint alom. Een krant kopte: ‘het bad staat weer op zijn pootjes’ en onder de kreet ‘Het hoeft niet oud te zijn, als het er maar oud uitziet’ kon je op de beurs advies krijgen hoe je nieuwe spiegels een romantisch verweerde aanblik kon geven (met thee).

Sowieso had – en hééft – de factor ‘interieuradvies’ enorme aantrekkingskracht. Vrisekoop: ,,Er was bijvoorbeeld een kleurenplein met aanbieders als Histor en Flexa, er werden lezingen gehouden en je kon gratis advies krijgen van vaklieden. Ook populair waren de stands met woonaccessoires. Tuttemerul, zoals Jan des B. dat noemde. Daarnaast was er ook topdesign van onder anderen Alberto Alessi en Philippe Starck.’’

Advies op maat

Flash forward naar 2022. Van Schooten: ,,Het professionele en individuele advies van stylisten en andere vaklieden is nog altijd een zéér belangrijk aspect van de beurs. Anders dan vroeger is dit niet gratis, maar voor nog geen twee tientjes heb je advies op maat van de top van Nederland. Wel even reserveren!’’

Een hot topic is duurzaamheid, eigenlijk al sinds de jaren 90. Van Schooten: ,,Er is geen aanbieder meer die daar niets mee heeft gedaan. En de klant vraagt er ook naar.’’ Waar ook veel aandacht aan wordt besteed is technologie: ,,Je ziet veel bewegen op de beurs. Dat onderdeel blijkt meer mannen naar de beurs te lokken.

,,Wat echt nieuw is, zijn de tuinhuizen; een trend die door corona een zetje heeft gekregen. Ze doen dienst als kantoor- of werkruimte, mancave, muziekkamer. De redactie van vt wonen werkt tijdens de beurs ook daadwerkelijk vanuit zo’n tuinkantoortje.’’

En de cirkel is rond. Een blik op het ‘natte aanbod’ leert: geen badkamer zonder marmer dit jaar – echte marmer dan hè, geen geschilderd surrogaat. En het bad staat weer op pootjes, of in elk geval los in de ruimte. Laatste trend: een pikzwarte kuip.

vt wonen&design beurs, 4 t/m 9 oktober, Vijfhuizen. vtwonenendesignbeurs.nl

