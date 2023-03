Xandora (30): ‘Ik ben altijd heel trots als ik het energieoverzicht krijg’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vriend in een huurwoning in Amsterdam. Het is een appartement met 64 vierkante meter woonoppervlak en het bouwjaar is 1906. We wonen op de vierde verdieping en we hebben aan alle kanten buren. Ik woon er nu vier jaar en de woning is vlak voordat ik er kwam wonen helemaal gestript en opnieuw aangepakt. Dat is overigens bij het hele pand gedaan, want de buren hebben precies hetzelfde.

Daar sloeg ik destijds wel op aan. Zeker met betrekking tot het geluid. Oké, bovenburen hoor je altijd wel een beetje. Maar ik ben opgegroeid in Amsterdam, dus ik was wel wat gewend. Vaak hoorde ik van alles van de buren. Maar hier niet. Naast ons woont een gezin met kinderen en we horen ze nooit. Ook geen wasmachines. Nadeel is wel dat we nu ook minder merken van het stoken van de buren. Voorheen profiteerde je in slecht geïsoleerde huizen daar nog van mee.”

,,We hebben normaal dubbel glas, maar de warmte blijft langer hangen, merk ik. De verwarming kan daarom twee uur voordat we gaan slapen wel uit. Ik werk zelf bijna altijd thuis, dus ik heb een infraroodpaneeltje aangeschaft voor op mijn werkplek. Ons appartement heeft een slaapkamer, waar de verwarming overigens nooit aanstaat, en nog een kleine werkkamer.

We hebben wel gekeken naar zonnepanelen, maar mede omdat dat via de woningbouw gaat, hebben we dat nog even voor ons uitgeschoven. We zijn wel aan het kijken naar alternatieven. Misschien kunnen we zonnepanelen huren? We hebben ook geen warmtepomp of iets dergelijks, gewoon een normale cv-ketel. Wel hebben we radiatorfolie achter de verwarming geplaatst.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Daar hadden we wel mazzel mee. We zijn vorig jaar net in een tussenperiode overgestapt. Toen kon ik nog een jaarcontract afsluiten bij BudgetEnergie. We kregen zelfs een welkomstkorting van 230 euro. Helaas loopt dat contract deze maand wel af en dan gaat het over in een variabel contract.

We betaalden in het begin 59 euro per maand, maar toen werden we al snel gebeld door BudgetEnergie dat dit te laag zou zijn. Daarom heb ik het omhoog gezet naar 80 euro per maand. Voor de zekerheid. Ons jaarverbruik aan stroom is 611 kWh normaaltarief en 386 kWh daltarief. Ons gasverbruik is 510 kuub per jaar. Ik ben altijd heel trots als ik het energieoverzicht krijg, waarin staat hoe andere huishoudens presteren. Wij verbruiken minder dan veel eenpersoonshuishoudens.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik denk niet dat wij extreem zuinig leven. We hebben de kachel een graad lager dan vorig jaar. Nu staat de thermostaat op 19,5 graden en in de nacht op 16 of 17 graden. Ik ben wel opgegroeid met de gedachte om zuinig te leven. Dat heb ik echt van mijn moeder meegekregen. Maar die graden verschil merken we niet eens. Ik draag altijd ook wel een warm vestje thuis of ik loop rond met een dekentje om me heen. Dat deed ik altijd al wel, dus het is niet dat we het thuis oncomfortabel hebben.

We zijn ook minder lang gaan douchen. Al heb ik dat ook al van huis uit meegekregen. Vroeger kon ik echt heel lang onder de douche staan. Zeker als tiener. Dan ging de radio mee en stond ik hard mee te blèren op de muziek. Dan hoorde ik mijn moeder gillen dat ik eruit moest. Nou, die stem hoor ik nu nog steeds soms in mijn hoofd als ik sta te douchen! Maar ik vind douchen echt heerlijk. Wat ook scheelt is dat ik minimaal drie keer per week in de sportschool douche.

De wasmachine proberen we vaak in de ochtend aan te zetten. Vaak op het ecoprogramma. Goedkoper in het daltarief? Daar kunnen we inderdaad misschien nog mee rekening mee gaan houden. We hebben in ieder geval geen droger of vaatwasser. Het is een oldskool huurhuis, hè. Maar die vaatwasser mis ik eigenlijk niet. Ik vind afwassen altijd wel een lekker zen-momentje.

Verder hebben we geen apparaten die veel verbruiken. Ik let bij de aankoop namelijk wel op het energielabel. Zoals bij de koelkast of wasmachine. We hadden nog een wasmachine van misschien wel vijftien jaar oud. Ik merkte meteen verschil in het verbruik. Misschien kunnen we nog wel onze televisie vervangen, die is inmiddels ook wat ouder.”

