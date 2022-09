Yverna is ‘stekkie-gekkie’: ‘volgens mijn schoonzoon is de plantenbusiness de nieuwe crypto’

Goed, op de trolley in de Albert Heijn gaat de gatenplant van de hand voor vijf, zes euro, zónder bonuskorting. Niet veel, maar op Marktplaats kan dat voor nog minder. Verwacht je. Signaleren we daar toch ineens een ‘Dagtopper’, een stek met slechts drie bladeren vol iele gaatjes, voor maar liefst vijftig euro! Alsof het te geef is staat, iets doorgescrold, bij dezelfde aanbieder, een tweebladig exemplaar met bescheiden kluit te koop voor – slik – 550 euro. Nog weer verderop: een ‘moederplantje’ van 1500 euro. Hoe kleiner de gaten, hoe duurder de plant? Nee, want die laatste twee gatenplanten hebben blad zónder gat.

Is Albert Heijn zo goedkoop of is hier op Marktplaats iets anders aan de hand? De gatenplant, in de wereld van botanisten aangeduid als Monstera, komt voor in meerdere verschijningsvormen en maten. Liefhebbers en verzamelaars letten op wat er volgt op Monstera. De ‘Deliciosa’ is de meest voorkomende soort met lange vingers aan het blad, Adansonii wijst op een andere soort binnen hetzelfde geslacht en maakt gaten ín het blad. De toevoeging ‘variegata’ wijst op afwijkingen in de groeiwijze of het blad en valt daardoor op. En omdat de ene variatie zeldzamer is dan de andere wordt de prijs mede bepaald door nog weer een toevoeging. Zo heet het tweebladig plantje van 550 euro van hierboven voluit Monstera Variegata Mint. En mint is kennelijk een dure smaak hier.

Bommenwerper

Achter de particuliere verkoper Fayvanhouw op Marktplaats blijkt Yverna van Houwelingen uit Arkel schuil te gaan. Fay is haar dochter, net als Lieve, Fleur en Romy. Yverna (55) is stewardess en nog niet zo lang in de weer met stekken. Hoe dat zo kwam? Aarzelend: ,,Voor mij hangt het samen met de coronaperiode – ik begreep de wereld niet meer. Binnen mijn werk zag je hoe de wereld veranderd was. In sommige landen moest ik met duikbril op en in een speciaal schort mijn werk doen. Ik had iets nodig om mijn focus vast te leggen, dichtbij de natuur.’’

Bij Yverna begon dat heel klein bij de Kalanchoë, een vetplantje uit haar jeugd. Iedereen kent hem wel uit de vensterbank op eindeloos veel scholen en kantoren. De Kalanchoë verzamelt zijn kinderen op de rand van het blad en werpt ze als bommetjes af zodra ze op eigen benen kunnen staan, met mini-worteltje en al.

Volledig scherm Nederland,,Arkel,21-09-202 Yverna van Houwelingen Koen Verheijden/NL20220919-0001 © Koen Verheijden

,,Ik had een variegatavorm van de plant gevonden,’’ zegt Yverna, ,,de Pink Butterfly, en stelde de meiden voor ermee te gaan spelen. Als we wat verdienden met de jonge plantjes waren dat euro’s voor de spaarpot.’’ Toen kwam de Monstera, ook een variegata, ,,een foutje in de natuur met wit op het blad. Deze plant kun je alleen kweken door stekken te maken.’’

,,Save the world, raise a hippie’’, zegt Yverna. De stewardess schat dat ze ongeveer honderd planten heeft staan in haar rijtjeshuis. Het is haar te doen om meer groen in huis én een iets betere wereld.

Stekkiegekkies

Volledig scherm Mini-Monstera en wat alocacia's voor zending naar Polen © RV Op vele ‘stekkiegekkiesites’ leerde ze hoe dit vermeerderen in zijn werk ging: ,,In water, op sphagnum (mos) of perliet (steenkorrels)’’. Yverna leerde over kopstekken (,,het bovenste deel van de plant dat direct groot blad oplevert’’) en bladstekken (,,als het groeipuntje op de steel wit is, levert dat wit blad op’’) of hoe je de bruine luchtwortels kunt laten ‘wortelen’ in water. Ze raakte in de ban: ,,Dat je uit een heel klein stukje van een plant een heel nieuwe kunt laten groeien heeft iets magisch.’’ De vervulling die dat geeft… ze noemt het stekken mindful.

Yverna leerde online veel andere stekkiegekkies kennen, vaak echte verzamelaars. Bijvoorbeeld die jongen uit Polen, een student. Met hem gaat het niet over geld maar om ruilen. Bijvoorbeeld een Mini-Monstera tegen een Oceana. ,,Daar moesten dan nog wel drie Alocacia’s bij, want die Oceana was veel zeldzamer.’’

Terug naar die prijzen van soms in de honderden euro’s, zoals dat moederplantje van 1500 euro. Yverna lacht: ,,Die hele plantenbusiness is het nieuwe crypto, zegt mijn schoonzoon. Maar die 1500 euro is een uitzondering en betekent eigenlijk dat ik niet van dat plantje af wil. Als er echt interesse voor is, ruil ik het liever voor iets anders dat zeldzaam is. Financieel word je er niet veel wijzer van: het veilig verpakken en snel opsturen van stekjes vraagt ook het nodige.’’ Soms geven mensen aan dat ze iets heel mooi vinden, maar het niet kunnen betalen. Dan gaat er toch een doosje op de post. ,,Als je iets doet uit liefde is dat voor iedereen oké.’’

Stekkie-gekkie-tips van Yverna van Houwelingen, thuiskweker: 1 Als je begint met stekken of andere problemen hebt met je planten en je weet het even niet meer, ga naar een plantensite en laat een foto zien. De oplossingen worden je al snel aangedragen. 2 De gatenplant (Monstera) heeft bruine luchtwortels die je kunt laten ‘wortelen’ in water. Het wortelgestel dat ontstaat kun je na een tijdje in de aarde zetten. Er zijn verschillende hulpmiddelen die de groei van wortels bevorderen in de handel, zoals Superthrive. Je kunt ook buiten een tak van een wilg snijden en die in het water bij de luchtwortel zetten. Die wilgentak bevat veel groeihormoon en daar profiteert je Monstera-stek weer van. 3 Geef je planten liever te weinig water dan te veel. En steek je vinger altijd even in de potgrond. Voelt die nat: geen water. Wortelrot wil je echt niet. Heb je je plant toch een beetje te veel gegeven, stop er dan een tampon bij, die trekt het overtollige water eruit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.