Ze zijn precies hetzelfde en toch kost het ene huis 589.000 euro en het ander 435.000: hoe kan dat?

Huis van Henk is 58 centimeter te hoog, maar rechter vindt afbreken ‘onredelijk’

Zijn huis is te hoog. Tot dat oordeel is ook de bestuursrechter gekomen die zich boog over het getouwtrek rondom de boomstamwoning van Henk Palts uit Deventer. Maar het huis verlagen of afbreken, zoals de gemeente Deventer heeft geëist, gaat volgens de rechter te ver. Opgelucht ademhalen doet Palts nog niet. ,,Er ligt nog steeds een dwangsom die ik niet kan betalen.”

10 februari