Zes mythes over schoonmaken onder de loep: feit of fictie?

Zakjes lavendel in je auto hangen



NIET DOEN! Marja: ,,Ik snap eigenlijk niet waarom dat bestaat. Lavendel in de auto is levensgevaarlijk. Je wordt er suf van. Vroeger deden vrouwen in Frankrijk wat lavendel onder het kussen van hun man, zodat zíj lekker kon gaan slapen omdat híj geen zin meer had in andere dingen. Het ruikt lekker, maar neem geen lavendel in de auto.”