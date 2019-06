Zes tips om je inboedel te beschermen bij woninginbraak

Echtpaar uit Epe moet van gemeente na 45 jaar deel woning afbreken

13:37 Johnny Scheeres en zijn vrouw hebben van de gemeente Epe te horen gekregen dat hun huis in Wissel, waar ze al sinds 1974 in wonen, te groot is. De huidige omvang van 200 vierkante meter zou in strijd zijn met de regels en moet daarom worden teruggebracht naar 70 vierkante meter. Het echtpaar staat met de rug tegen de muur en is de wanhoop nabij.