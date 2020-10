Ziekmakende wijken: sommige postcodes vergroten het risico op diabetes

Wellicht staan er op Funda in de toekomst dezelfde waarschuwingen als op sigarettenpakjes: wonen in een arme wijk kan obesitas veroorzaken, deze wijk is schadelijk voor uw familie en vrienden of wonen in een arme wijk vergroot de kans op diabetes. De plek waar je woont, heeft namelijk invloed op je gezondheid, zo blijkt uit een nieuwe studie van Maastricht University.