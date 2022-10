Zo creëer je een sfeervolle kinderspeelhoek in de woonkamer

,,Het is allereerst belangrijk om rekening te houden met de leeftijd van je kind. Een dreumes heeft andere speelbehoeften dan een tienjarige. Wil je kind er kunnen tekenen, LEGO bouwen, verkleden of tot rust komen? Ruimte is natuurlijk ook een belangrijk aspect. Een speelhoek hoeft niet de hele woonkamer in beslag te nemen en lang niet iedereen heeft plek voor een aparte speelkamer. Daarbij kan het fijn zijn om een oogje in het zeil te kunnen houden tijdens het spelen.”

,,De ruimte onder de trap is vaak een loze plek waar kleine kinderen wel lekker kunnen spelen. Met een diepe zithoek kun je achter de bank een mooie speelplek creëren zolang de kinderen klein zijn. Veel huizen hebben in de woonkamer een loze ruimte tussen de zithoek en de keuken of eethoek. Een ideale plek voor een kinderspeelplek. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan je de speelplek zo groot maken als je zelf wil met een extra bankje, matrasje met kussens, poppenhuis, bureautje, opbergers, enzovoorts.”

,,Het voordeel van een speelplek is dat duidelijk is waar het speelgoed weer naartoe moet. En opbergen kan natuurlijk ook in stijl! Investeer in genoeg opbergruimte, zoals grote manden of kisten mét deksel waar ook groot speelgoed in past. Denk buiten de box en in multifunctionele oplossingen. Een mooie dekenkist kan prima dienen als opbergplek, net als een oude koffer of een klepbureau.”