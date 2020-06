Zo gebruik je overwaarde voor de aankoop van een nieuw huis

Om te beginnen is het goed om de term overwaarde te specificeren. Dat is het verschil tussen de waarde van de woning en de (resterende) hoogte van de hypotheek, min de verkoopkosten. De originele koopsom heeft dus geen rol van betekenis, tenzij je nog een aflossingsvrije hypotheek hebt, want dan is de koopsom ongeveer gelijk aan de resterende hypotheeksom.

Rekenvoorbeeld: je kocht in 2015 een huis van 170.000 euro. Na vijf jaar heb je 20.000 euro afgelost. De hypotheekschuld is dan nog 150.000 euro. Het huis is op de markt 200.000 euro waard. De overwaarde is dan 200.000-150.000 = 50.000 euro. Alleen de verkoopkosten gaan er nog vanaf.

Bij verkoop is die 50.000 euro in principe van de verkoper. Je betaalt hierover geen inkomensbelasting. Wél is het zo dat je door fiscale regels het geld beter niet bij kunt schrijven op je bankrekening, maar inzetten voor de aankoop van een nieuw huis. De zogenoemde bijleenregeling betekent dat als je binnen drie jaar een andere woning koopt, je de overwaarde moet investeren in de nieuwe woning. Doet je dat niet, dan is de hypotheekrente over het bedrag van de overwaarde niet van de belasting af te trekken.

Rentepercentage

Hoewel de hypotheekrente nog altijd laag is en de overheid de hypotheekrenteaftrek langzaam afbouwt, is het nog steeds gunstig om de overwaarde in te zetten voor de aankoop van het nieuwe huis, zegt Marga Lankreijer-Kos, hypotheekdeskundige bij Independer.nl. ,,Het loont zeker om dat te doen. Bovendien wordt daardoor de schuld lager en dat kan ook invloed hebben op het rentepercentage van de hypotheekverstrekker. Die loopt namelijk minder risico op een restschuld op het moment dat een huis gedwongen moet worden verkocht.”

Deze renteafslag is alleen mogelijk bij huizen die geen Nationale Hypotheek Garantie hebben, overigens. Maar huizenbezitters die geen NHG hebben en de overwaarde van hun huis de afgelopen jaren flink zagen stijgen, maken ook kans op korting op de maandlasten als ze hun eigen hypotheekverstrekker inseinen. Lankreijer-Kos: ,,Met één mailtje of telefoontje kan het rentepercentage al worden verlaagd, als je in een andere risicoklasse komt te vallen."

Overbruggingskrediet

Als je het geld wilt inzetten voor de aankoop van een nieuw huis, gebeurt dat met een overbruggingskrediet als je de huidige woning nog niet hebt verkocht. Dan moet de woning worden getaxeerd. Geldverstrekkers zijn momenteel wel wat voorzichtiger met overbruggingskredieten. ,,Er zijn geldverstrekkers die nog maar 80 procent van de overwaarde laten meewegen in plaats van 90 procent”, zegt Lankreijer-Kos. ,,Als de huizenprijzen dalen in de komende crisis, wordt daarmee het grootste risico afgedekt. Als het huis is verkocht, weet je pas wat de échte overwaarde was.” Het overgebleven geld kan naast het aflossen van schuld ook worden ingezet om een verbouwing of verduurzaming te bekostigen.

Tot slot nog goed te beseffen, zeker voor de oudere lezers: de overwaarde hoeft niet per se te ‘slapen in de stenen’. Vorig jaar al won de ‘opeethypotheek’ weer aan populariteit, vooral bedoeld als aanvullend pensioen. Huiseigenaren kunnen de overwaarde in veel gevallen verzilveren als ze de hypotheeksom laten oplopen. Dan groeit de schuld aan de geldverstrekker, maar heb je bijvoorbeeld wel een paar honderd euro extra per maand om vrij te besteden.