Zo houd je je huis licht tijdens donkere dagen: ‘Het zijn details, maar bij elkaar heeft het groots effect’

vraag 't vtwonenNu de dagen korter worden, moeten we ons tot andere manieren wenden om aan onze portie licht in huis te komen. En dat kan met veel meer dan alleen verlichting, volgens Marianne Luning, stylist bij vtwonen. Licht is namelijk ook een gevoel. Met deze stylingtips breng je licht in huis tijdens donkere dagen.

Hoe maak je een kamer lichter, kan dat alleen met lampen?

,,Ja en nee. Lichtheid in een ruimte omhelst veel meer dan alleen fysiek licht, het is ook het gevoel dat een ruimte je geeft. De truc om dat te bewerkstelligen is om zachtheid in een ruimte te creëren door harde contrasten (een groot verschil tussen licht en donker, red.) te voorkomen. Een opgeruimde kamer waar niet te veel spullen in staan voelt al lichter aan dan een kamer die vol staat met meubels. Hou een donkere kamer dus liever opgeruimd en netjes.

Natuurlijk is er ook de verlichting zelf. Kies niet voor harde, gerichte spots, maar voor zachte, centrale verlichting die niet in je ogen schijnt. Ook de kleur van het licht doet iets voor de sfeer in een ruimte. De slimme ledlampen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn, zijn te dimmen en aanpasbaar in kleurtemperatuur, waarmee je de algemene lichttemperatuur kunt verbeteren. Dat centrale licht kan je vervolgens aanvullen met schemerlampen voor extra sfeer en gezelligheid.”

Wat bereik je met kleur? Moet je alles wit verven, of kunnen andere kleuren ook licht toevoegen?

Volledig scherm Styling Fietje Bruijn, fotografie Barbara Kieboom. © Barbara Kieboom ,,Het voelt logisch om de muren spierwit te verven, maar dat weerkaatst het invallende kille winterlicht, wat de sfeer in de ruimte niet ten goede komt. Poederkleuren daarentegen geven zachtheid aan hard winterlicht. Een warme roomkleur, een poederkleur zoals lichtgeel of lichtroze nude of een andere warme tint geven veel meer luchtigheid, warmte en rust.”

,,De vloer heeft ook grote invloed op het licht in huis. Heb je nu een hele donkere vloer, dan kun je dat grote vlak doorbreken met een vloerkleed. Probeer ook hier harde contrasten te vermijden, dus kies voor een vloerkleed in een lichtere kleur die geen enorm contrast met de vloer vormt. Ook het materiaal waarvan het kleed is gemaakt speelt een rol. Een synthetisch vloerkleed oogt over het algemeen killer dan een kleed van een natuurlijk materiaal. Het zijn allemaal details, maar bij elkaar opgeteld heeft het een groots effect.”

Als je privacy wil, maar niet met de gordijnen dicht wil zitten in het herfstseizoen, wat zijn dan goede raambekledingstips die niet direct al het licht wegnemen?

,,Ook deels gesloten reflecteren lichtgekleurde jaloezieën nog het daglicht, transparante gordijnen laten licht door en bieden privacy. Planten en accessoires in de vensterbank nemen inkijk weg, maar kunnen ook het invallende licht blokkeren. Die kan je beter tijdelijk een andere plek geven.”

Zijn er nog andere manieren om licht in huis te brengen?

,,Een spiegel tegenover een raam geeft een ruimtelijk effect en weerkaatst het invallende licht. En hoe lichter de meubels, hoe lichter het in huis wordt. Hebben die meubels ook nog een zachte vorm, dan maak je het licht in feite ook zachter. Een mooie bos bloemen werkt ook altijd. De truc is om je hersenen op het goede been te zetten door een plek te creëren waar je de winter fijn in doorkomt!”

Volledig scherm Styling Cleo Scheulderman, fotografie Jeroen van der Spek. © Jeroen van der Spek

