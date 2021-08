Zo jaag je zilvervisjes het huis uit

Ze komen in huis met de boodschappen, reizen meer met verhuisdozen of kruipen door kieren en naden. ,,Wat je niet zou verwachten, is dat ze ook nieuwbouwhuizen betrekken. Alles nieuw en helemaal schoon, denk je dan. Maar hout en beton is niet meteen kurkdroog. Zilvervisjes houden van vocht en warmte. Daarom kom je in nieuwbouwhuizen dus vaak juist meer zilvervisjes tegen.”



Volgens Marja is ventileren (‘laten we het luchten noemen') een hele kunst. ,,Daarom wijs ik altijd op mijn hulpmiddel dat ik iedereen aanraad en dat is een hygrometer. Die kost misschien een tientje, maar daar heb je zo veel aan! Zilvervisjes gaan verhuizen op het moment dat de luchtvochtigheid in huis onder de 50 procent komt. Als je op 70 procent blijft steken, blijf je met het probleem zitten. Zo'n visje kan wel twintig eitjes per dag leggen en ze leven twee tot drie jaar. Die zijn niet een weekendje op bezoek, maar pakken de koffer uit en blijven.”