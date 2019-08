Zo kom je er als starter op de woningmarkt nog tussen

Voor veel twintigers en dertigers is een eigen huis een droom die ver weg of zelfs onbereikbaar lijkt. Vooral in steden is de vraag groter dan het aanbod, wat zich vertaalt in steeds duurdere huizen. Overbieden is vaak noodzakelijk om kans te maken op een woning. Bijna 40 procent van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht, zo blijkt uit de laatste kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Mede door de strengere hypotheekregels trekken starters dan vaak aan het kortste eind. Hoe vind je toch een huis? We zetten zes mogelijkheden op een rij.