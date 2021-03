Zo maak je een keuken met marmer aanrechtblad (of gootsteen) schoon

,,Uw tips hebben me vaak uit de brand geholpen”, begint Rachel Buining. Dat compliment kan Marja Middeldorp vast in haar schort steken. ,,Maar ik heb het volgende probleem waarvan ik niet weet hoe op te lossen: mijn gootsteen in de keuken is van marmer. Hoe kan ik die het beste schoon houden? Ik heb namelijk vaak last van zwarte schimmel.”

Daar gaat Marja even voor zitten. ,,Zwarte schimmel? Ik zou het even op een foto moeten zien eigenlijk. Maar over marmer kan ik van alles vertellen. Ik heb in Abu Dhabi gewoond en daar was bijna alles van marmer. De vloer moest ieder jaar gepolijst worden om mooi te blijven glanzen. Weet je wat het is? Er zijn zoveel verschillende soorten en voor echte kwaliteit betaal je de hoofdprijs. Het is het verschil tussen een bergkristalletje en een diamant: het ene wordt sneller dof dan het andere.”

Goede voorlichting

Voordat Marja haar geheimen onthult, vindt ze bij marmer een disclaimer nodig. ,,Het beste advies is om goede voorlichting te vragen bij de verkoper van een keuken, badkamer of vloer. Ik kom best veel kookeilanden tegen met marmer aanrechtblad, maar vaak is dat namaakmarmer en dat moet je anders behandelen. Als je echt marmer hebt, kun je misschien eens te rade gaan bij een uitvaartondernemer. Ja, misschien vind je dat gek, maar die weet natuurlijk hoe grafstenen in weer en wind mooi blijven en gebruikt daar vast middelen voor.”

,,Laat ik gewoon vertellen hoe ik bij mij thuis te werk ga, want mijn aanrecht is van groen marmer en daar was onlangs een druppel water ingetrokken, dan ontstaat er een vlek van de kalk die in het water zit. Ik gebruik daarvoor slaolie of in dit geval olijfolie omdat de kleur groen is. Pak een watje en doe er wat druppels olijfolie op. Met dat watje wrijf je in een draaiende beweging op de vlek. De vlek wordt dan weer egaal.”

Autowas

,,Je moet het vervolgens gaan afschermen, anders is de olie zo weer weg als je er met een natte vaatdoek overheen gaat. Dus ik pak autowas uit de schuur en boen daar het hele aanrecht mee in. Dan zit er een beschermlaagje overheen en het glimt weer alle kanten op!"



,,Goed, dat wat betreft kringen. De lezer wil natuurlijk weten hoe je schimmel weg krijgt. Maak een papje van sodakorrels met lauw water en gooi dat in de gootsteen. Het moet niet wegglijden, dus zorg ervoor dat het een soort havermoutpapje wordt. Dat papje laat je een kwartier intrekken. Met een spons ga je met die smurrie over de vieze plekken. Vervolgens giet je kokend heet water over de gootsteen heen. Al die poriën van het steen gaan open staan, waardoor de viezigheid samen met de soda wegspoelt."

Tot slot: wat je nat schoonmaakt, moet altijd droog. ,,Pak een handdoek om alles goed droog te maken. En doe mij een plezier met een dun waslaagje van de autowas. Het resultaat is verbluffend!”

