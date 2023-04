Zo maak je strijken makkelijker: ‘Je wordt niet vrolijk als je een witte blouse strijkt op een vieze plank’

,,Ik zie niet tegen strijken op’’, zegt Marja. ,,Als je strijkt, dan kom je tot prachtige gedachtes. Het is vaak een heel sereen werkje. Ik had een boek kunnen schrijven achter de strijkplank. Ik heb geen gesprek met een psycholoog, maar met de plank.’’ Ze strijkt veel: van theedoek tot kussensloop. ,,Een cadeautje voor mezelf. Als je je bed in stapt, voel je je een gast in je eigen huis.’’

Maar Marja weet ook dat, hoe fijn zij strijken ook vindt, dat niet voor iedereen geldt. ,,Als ik buiten ben, zie ik mensen lopen en dan denk ik: waarom zie je er nou zo verkreukeld uit? Dat hoeft helemaal niet! Dat is niet in de mode, de stof is er niet voor gemaakt. Dan jeuken m'n handen. Laat mij er eventjes een boutje overheen trekken, denk ik dan.’’ Ze lacht: ,,Gestreken goed, gedijt goed.’’

Het is vooral belangrijk dat je er tijd voor vrij maakt. Als je gaat wassen, weet dan ook wanneer je gaat strijken, stelt Marja. Ze is in de loop der jaren in veel huizen geweest, waar de strijk in een mand is gepropt, wachtend op een beetje verloren tijd ,,Als dat een week staat, vind ik dat je gewoon weer opnieuw kunt beginnen met wassen. Plak er nou gewoon een strijkuurtje aan vast.’’ Bovendien help je jezelf dan, zegt ze: ,,Als de was nog enigszins klam is, dan is het véél makkelijker te strijken.’’

Strijkbout ontkalken en schoonmaken

Om deze taak toch iets lichter te maken, is het goed om ook even naar je materiaal te kijken. ,,Hoe staat je strijkijzertje ervoor? Is het plateau aan de onderkant mooi glad? Zitten er geen oude resten tegen geplakt, omdat je eerder iets te hard gestreken hebt? De gaatjes waar de stoom doorheen gaat, zijn die nog vrij? Of verstopt met kalk?”

,,Als er restjes aan het ijzer zitten vastgeplakt, leg je op de strijkplank een keukenpapiertje met zout erop. Dan doe je de strijkbout aan en als die warm genoeg is, zet je hem op het keukenpapiertje met zout. Dan zal je zien: het zout lost op en het vuil komt mee. Het plateau is dan zo nieuw als het maar nieuw kan zijn.’’

Ontkalken doe je met natuurazijn, vertelt Marja. ,,Waar je de sla mee aanmaakt. Ik doe dan een beetje in het waterreservoir, stoot eventjes wat stoom uit en dan krijg je het kalk wel weg. Even naspoelen. Een wattenstaafje met azijn nog even aan de buitenkant door de gaatjes en dan is het schoon.’’ Om het schoon te houden, adviseert Marja om restjes gekookt water of gedestilleerd water te gebruiken. Of water uit de droger. ,,Het liefst geen kraanwater, dat is gewoon te hard voor het strijkijzer.’’

Een goede strijkplank kopen

,,We hadden vroeger allemaal een harde plank met een laagje teflon eromheen. Maar dat laat geen vocht door, en nu we allemaal stoomstrijkijzers hebben, heb je dat wel nodig”, zegt Marja. ,,Zorg voor een strijkplank die gemaakt is om stoom door te laten. En ook de hoes om de strijkplank moet vocht doorlaten. Anders wordt hetgeen dat je strijkt, zo weer klam. Dat is niet zo praktisch.’’

Zo duur is zo'n strijkhoes niet. ,,Wees gewoon eerlijk en schaf een nieuwe aan als dat nodig is. Je wordt gewoon niet vrolijk als je een witte blouse strijkt op een vieze plank. Goed materiaal doet ook goed werken.’’

Echt geen zin om te strijken? De droger biedt (soms) uitkomst

,,Soms heb ik kleding die ik aan wil, maar die moeilijk is om te strijken. Zijde, of een stof die daarop lijkt. Tricot stoffen. Dat is allemaal ingewikkeld om te strijken. Die doe ik dan - als het al droog is - twee minuten op het katoenprogramma in de droger. Dan komt het warm uit de droger, trek ik het meteen aan en dan merk je meteen dat door de warmte van de droger en je lichaam het er mooi onderhouden uitziet. De kreukels worden zachter.’’

,,Het is al droog, dus het krimpt dan niet. Het is maar kort. Ga niet weglopen en koffie zetten. Wat ik vaak doe is even mijn haar, lippenstiftje en dan de blouse even in de droger. Met stretchbroeken doe ik hetzelfde. Dan loop ik met een gestreken smoel over straat. Fluitje van een cent.’’

Maar soms ontkom je er echt niet aan. ,,De drogertruc werkt goed, behalve als je witte boorden hebt.’’ Hoe neemt Marja overhemden dan onder handen? ,,Eerst de binnenkant van het kraagje. Dan de schouders over de punt van de strijkplank. Dan doe ik de schouderbladen, vervolgens pak ik de mouwen. Daarna de binnenkant van het manchet. Dan leg ik 'm mooi plat en strijk ik de voorkant en de rug. Binnen een mum van tijd, twee minuten ben ik klaar. En dan aan een hanger.’’

