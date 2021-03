Zo ontstaan interieurtrends: Ineens wil iedereen zachte materialen en ronde vormen

,,Voordat een trend in onze magazines staat, is er al heel veel gebeurd”, zegt Barbara Natzijl van vtwonen. Een trend is altijd een reactie op een ontwikkeling in de wereld. Zo hebben veel mensen nu behoefte aan zachte en natuurlijke materialen om een gevoel van veiligheid in hun omgeving te creëren. Dus zien we natuursteen en hout in combinatie met hoogpolige tapijten en meubels met teddystof. Die trend van zachte materialen is begonnen in de mode.”



Het begint inderdaad altijd in de fashionwereld, weet interieurarchitect Michiel de Zeeuw. ,,Mode loopt voor op interieur en vaak ook op de autobranche. Modeontwerpers volgen culturele en sociale ontwikkelingen. Wanneer we nu zachte en sensuele stoffen zien, zijn dat waarschijnlijk over een paar de inspiratie voor onze kussens voor op de bank. We zien nu op de catwalk dat er veel oversized vesten te zien zijn, dichtgeritste pakken en stoffen met een dempende werking om ons te beschermen tegen alle drukte om ons heen. Grote kans dat dit later een cocoon trend wordt die we thuis terug zien, zoals de teddystof bij stoelen en banken.”