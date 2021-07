Zo richt je je hal efficiënt én mooi in

HIP HUISZou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ daarom elke week de laatste woontrends. Deze week de ruimte die het visitekaartje is van je huis: de hal.

De hal (of gang) heeft een hoop praktische functies. Maar hoe zorg je er nu voor dat die ruimte er niet permanent uitziet als een uitdragerij? Marij Hessel, klusvrouw en stylist op Entermyattic.com en Laura Stoter, visual merchandiser bij Ikea, vertellen hoe je het beste uit je hal haalt.

Groot of klein

Hessel: ,,Iedere gang is natuurlijk anders, maar de meeste gangen zijn smal en lang of zelfs smal en kort. Bedenk, voor je met de hal aan de slag gaat, wat je er kwijt wilt en of er spullen zijn die je elders kunt opslaan, zoals winter- of zomerjassen en -schoenen.



Bekijk ook of het mogelijk is om een loze ruimte in te zetten als bergruimte, bijvoorbeeld door van de ruimte onder de trap een inbouwkast te maken. Is je hal wat breder, dan kan je overwegen om een kast met schuifwand te plaatsen waarachter je hang- en ligplekken creëert en schoenenrekken plaatst.”

Volledig scherm Meubilair voor de hal is bij voorkeur efficiënt uitgevoerd, zodat het niet te ver de ruimte in komt, maar wel een hoop spul kan herbergen. © Marij Hessel, Enter my Attic

Ook zijn er trucjes om je hal ruimtelijker te laten lijken, vervolgt ze. ,,Hang een (grote) spiegel op, of vervang tussendeuren, al dan niet met schuiffunctie, voor exemplaren met glas. Die laten licht door waarmee de ruimte optisch wordt vergroot. Maak het geheel af met goede verlichting. Dat mag best een statement piece zijn in de vorm van een grote hanglamp.”

Laura Stoter tipt: ,,Heb je een smalle gang en wil je alle ruimte benutten, werk dan in de hoogte. Hiermee leg je ook nog eens de nadruk op de hoogte van de gang, waardoor minder opvalt dat hij smal is. Plaats verschillende kapstokken boven elkaar en hang wandplanken of mandjes op voor losse spulletjes zoals sjaals en handschoenen.”

Opbergruimte

Hoe groot of klein je hal ook is, het belangrijkste is om hem begaanbaar te houden. Meubilair voor de hal is bij voorkeur efficiënt uitgevoerd, zodat het niet te ver de ruimte in komt, maar wel een hoop spul kan herbergen. Ikea heeft een keur aan ruimtebesparende opbergers in zijn collectie, van smalle schoenenkasten tot verstelbare kledingrekken en zitbanken met opslagruimte.



Laura Stoter: ,,Ikzelf ben fan van metalen lockerkasten als opberger. Je kan er dingen in hangen én leggen en ze zijn ook nog eens mooi om te zien. Eventueel zet je er twee neer en hang je er een kapstok of kledingrek tussen.”

Styling

De hal is de plek waar je thuiskomt en waar je je visite ontvangt, hij mag dus ook mooi zijn. Hou hierbij in het achterhoofd dat teveel accessoires een kleine ruimte nog kleiner doen lijken. Marij Hessel: ,,Witte muren zorgen ervoor dat een donkere gang groter lijkt, maar gekleurde wanden dragen bij aan de uitstraling van een stijlvolle entree.”



Kies in plaats van wit eens voor een pasteltint, zegt Hessel. ,,En verf voor het ruimtelijk effect alles mee; ook plafond, deuren, verwarming en de trap naar boven. Als je dat allemaal wat te spannend vindt, dan kan je ook voor een kleurvlak of geschilderde lambrisering als tussenoplossing gaan. Wil je het verfwerk netjes houden, kies dan voor afneembare verf, bijvoorbeeld van Flexa Easycare. Tegels op de vloer zijn onderhoudsvriendelijk en gangbaar, maar worden tegenwoordig óók als lambrisering toegepast. Dat is echt een spectaculaire binnenkomer!”

